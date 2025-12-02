Advertisement
FIH Junior Women’s World Cup: बेटियों का कमाल... वर्ल्ड कप के पहले मैच में कर दी गोलों की बारिश, नामीबिया को 13-0 से रौंदा

FIH Junior Womens World Cup India vs Namibia: भारतीय जूनियर विमेंस हॉकी टीम ने सोमवार को चिली के सैंटियागो में  एफआईएच जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप में धमाकेदार शुरुआत की है. उसने नामीबिया की टीम को 13-0 से हराकर पहला मैच जीत लिया. भारत के लिए इस मैच में हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक गोल दागे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:59 AM IST
FIH Junior Womens World Cup India vs Namibia: भारतीय जूनियर विमेंस हॉकी टीम ने सोमवार को चिली के सैंटियागो में  एफआईएच जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप में धमाकेदार शुरुआत की है. उसने नामीबिया की टीम को 13-0 से हराकर पहला मैच जीत लिया. भारत के लिए इस मैच में हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक गोल दागे. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई. भारत पूल बी में जर्मनी, नामीबिया और आयरलैंड के साथ है. अब उसका दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को जर्मनी से होगा.

भारत के लिए इन खिलाड़ियों ने दागे गोल

नामीबिया के खिलाफ हिना बानो ने 35वें मिनट में लगातार दो गोल दागे. इसके बाद 45वें मिनट में अपना तीसरा गोल ठोका. कनिका सिवाच ने 12वें, 30वें, 45वें मिनट में गोल दागा. साक्षी राणा (10’, 23’) ने दो गोल किए. बिनिमा धन (14’), सोनम (14’), साक्षी शुक्ला (27’), इशिका (36’), और मनीषा (60’) ने भी गोल किए.

भारत ने की तेज शुरुआत

भारत ने शुरू से ही एक्शन में आकर इस मैच के शुरुआती तीस सेकंड में ही अपना पहला शॉट टारगेट पर मारा और नामीबिया के कीपर को बचाने पर मजबूर कर दिया. टीम गोल की तलाश में आगे रही और पहले क्वार्टर में करीब छह मिनट बाकी रहते उसे पेनल्टी कॉर्नर मिला. आखिरकार उसने शुरुआती दबाव का फायदा उठाया और इतने ही मिनटों में चार गोल करके मैच पर कंट्रोल कर लिया. साक्षी राणा (10’) ने शानदार रिवर्स फ्लिक से स्कोरिंग शुरू की और कनिका सिवाच (12’) ने जल्द ही एक दमदार फिनिश के साथ अपनी बढ़त दोगुनी कर दी. बिनिमा धन (14’) ने एक तेज रन और फिनिश के साथ तीसरा गोल किया, जबकि सोनम (14’) ने बिल्डअप में कुछ अच्छे तालमेल के बाद चौथा गोल किया, जिससे शुरुआती पंद्रह मिनट के बाद भारत को 4-0 की बढ़त मिल गई.

हाफटाइम तक भारत का स्कोर 7-0

अच्छी बढ़त के साथ भारत का दबदबा बना रहा. साक्षी राणा (23’) ने एक शानदार रन के साथ अपना दूसरा गोल किया. नामीबिया ने मौका तलाशने के लिए थोड़ा अग्रेसन दिखाया, लेकिन भारतीय मिडफील्डर्स की दबदबे वाली पोजीशन ने उन्हें लगातार दूर रखा. इसके बाद भारत ने साक्षी शुक्ला (27’) के पेनल्टी कॉर्नर से ड्रैगफ्लिक को गोल में बदलकर छठा गोल किया. कनिका सिवाच (30’) ने भी हाफ-टाइम से ठीक पहले अपना दूसरा गोल किया, जिससे भारत की बढ़त 7-0 हो गई.

भारत का गजब डिफेंस

भारत का कंट्रोल मजबूत था और दूसरे हाफ की शुरुआत में भी वह टॉप पर बनी रही. हिना बानो (35’) ने टॉप कॉर्नर में एक जबरदस्त स्ट्राइक करके टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया. नामीबिया के ढीले रीस्टार्ट का फायदा उठाते हुए, उन्होंने जल्द ही एक मिनट के अंदर एक और गोल किया. इशिका (36’) ने पेनल्टी कॉर्नर से रिबाउंड पर दसवां गोल किया, जिससे भारत का दबदबा और पक्का हो गया. पेनल्टी कॉर्नर से एक और अच्छा डिफ्लेक्शन हिना बानो (45’) की तरफ गिरा और उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की. कनिका सिवाच (45’) ने भी पेनल्टी कॉर्नर से अपना तीसरा गोल किया, जिससे तीन क्वार्टर के बाद भारत के लिए 12-0 की बढ़त बन गई.

मनीषा के गोल से मैच का अंत

आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में कुछ बदलाव करने के बाद भारत ने मौके बनाना जारी रखा और बेंच को अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला. नामीबिया ने चौथे क्वार्टर में कड़ी टक्कर दी, जो गोलरहित लग रहा था. हालांकि, मनीषा (60’) ने पेनल्टी कॉर्नर से स्कोरशीट में जगह बनाई, जिससे भारत ने अपने पहले गेम में 13-0 से जीत हासिल की.

