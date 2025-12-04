वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की पहली हार, जर्मनी ने दी शिकस्त, अब करो या मरो वाला होगा आखिरी मैच

FIH Junior Womens World Cup: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम चीली के सैंटियागो में FIH जूनियर महिला वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मैच में जर्मनी से 1-3 से हार गई. भारत के लिए एकमात्र गोल हिना बानो (58’) ने किया. जर्मनी के लिए लीना फ्रेरिक्स (5’), एनिका शॉनहॉफ (52’) और मार्टिना रीसेनेगर (59’) ने गोल किए. टीम इंडिया ने इससे पहले नामीबिया के खिलाफ 13-0 की अंतर से जीत हासिल की थी. वह अंक तालिका में अभी भी 3 पॉइंट्स के दूसरे स्थान पर है. अब उसे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. आयरलैंड के भी इतने ही पॉइंट्स हैं. नामीबिया पहले ही रेस से बाहर हो चुका है.

जर्मनी को जल्दी मिल गई बढ़त

मैच की शुरुआत बहुत जोरदार थी और दोनों टीमें शुरू से ही अपना दबदबा दिखाने के लिए बेताब थीं. मैदान में ऊपर दबाव बनाते हुए जर्मनी ने शुरुआती मौकों पर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया और पांचवें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक हासिल किया. लीना फ्रेरिक्स (5’) ने स्पॉट से कोई गलती नहीं की, जिससे उनकी टीम को 1-0 की बढ़त मिल गई. शुरुआती झटके के बावजूद भारत धीरे-धीरे अपनी लय में आ गया और अपने मौके बनाने लगा. हालांकि, टीम पहले क्वार्टर में बराबरी करने के लिए जरूरी फिनिशिंग टच नहीं दे पाई.

भारत ने किए गोल के प्रयास

दूसरे क्वार्टर में भी मैच का जोश कम नहीं हुआ और भारत बराबरी करने की कोशिश में आगे बढ़ रहा था. जोरदार काउंटर अटैक से टीम लगातार मौके बनाती रही. मनीषा ने एक शानदार मौका बनाने के लिए तेज दौड़ लगाई जो बेकार गया. एक और पेनल्टी स्ट्रोक के साथ जर्मनी को दूसरे हाफ के आखिर में अपनी बढ़त दोगुनी करने का मौका मिला. लीना फ्रेरिक्स उस मौके पर गोल नहीं कर पाईं, जिससे पहला हाफ 1-0 पर खत्म हुआ. भारत ने दूसरे हाफ की शुरुआत फ्रंटफुट पर की और अपने अटैक में थोड़ी तेजी लाई. कुछ पजेशन रखते हुए वे पेनल्टी कॉर्नर से लगभग बराबरी का गोल कर ही रहे थे, लेकिन जरूरी गोल उनसे दूर रहा. तीन क्वार्टर के जोरदार खेल के बाद खेल का टेम्पो थोड़ा कम हो गया और भारत आखिरी क्वार्टर में सिर्फ एक गोल से पीछे था.

आखिरी क्वार्टर में गोल, लेकिन नहीं मिली जीत

भारतीयों में गोल करने की जल्दी दिख रही थी, वे लगातार गोल करने की कोशिश कर रहे थे जिससे स्कोर बराबर हो जाए. वे एक और पेनल्टी कॉर्नर के करीब पहुंचे लेकिन अपने मौकों का फायदा नहीं उठा सके. जर्मनी ने आखिरकार एनिका शॉनहॉफ़ (52’) के टैप-इन गोल से अपनी बढ़त दोगुनी कर ली. समय खत्म होने पर भारत ने हिना बानो (58’) के पेनल्टी कॉर्नर पर सही समय पर टच करके गोल करने की मदद से जवाब दिया. हालांकि, वापसी की उम्मीदें ज्यादा देर तक नहीं रहीं. मार्टिना रीसेनेगर (59’) ने जर्मनी के लिए तीसरा गोल करके उन्हें इस मुकाबले में पूरे तीन पॉइंट दिला दिए.