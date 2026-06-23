IND vs PAK FIH Pro Hockey League: भारतीय हॉकी टीम ने कमाल कर दिया है. एफआईएच (FIH) प्रो हॉकी लीग 2026 में 23 जून को लंदन के प्रतिष्ठित 'ली वैली हॉकी सेंटर' में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह की सेना ने पाकिस्तान को 4-3 से रोमांचक शिकस्त दी. मैच की शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने दमदार पलटवार किया और लगातार 3 गोल करके पाकिस्तान की हालत खराब कर दी. पाकिस्तान ने आखिरी मिनटों में 2 गोल जरूर किए, लेकिन वह काफी नहीं थे.
भारत को जीत दिलाने में अभिषेक, नीलकंठ शर्मा और सुखजीत सिंह, राजिंदर ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने पाकिस्तानी डिफेंस में सेंध लगाते हुए बेहतरीन मैदानी गोल दागे. टूर्नामेंट के 5 मैचों में टीम इंडिया की यह तीसरी धमाकेदार जीत है, जिसके बाद भारतीय टीम ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है.
मुकाबले की शुरुआत भारतीय उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही थी. पहले ही क्वार्टर में पाकिस्तान को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, पहले में वो चूक गया, लेकिन दूसरी बार अहमद नदीम ने उसे गोल में तब्दील कर पाकिस्तान को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी. ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से फिसल रहा है, लेकिन दूसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने किसी शेर की तरह वापसी की. सबसे पहले अभिषेक ने सर्कल के बीच से गोल दागकर मुकाबला बराबरी पर लाया, फिर नीलकंठ शर्मा ने गोल दागकर भारत को 2-1 से बढ़त दिलाई.
दूसरे हाफ यानी तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के लिए सुखजीत सिंह ने तीसरा गोल करके पाकिस्तान की हालत खराब कर दी. खेल के 40वें मिनट में सुखजीत ने एक बेहद खूबसूरत गोल दागा. उन्होंने डी के अंदर गेंद को कलेक्ट किया, अपनी पीठ गोल पोस्ट की तरफ रखते हुए जादुई अंदाज में टर्न लिया और सीधे नेट के ऊपरी हिस्से में डाइविंग शॉट जड़ दिया, इस शानदार शॉट का पाकिस्तानी गोलकीपर अली रजा के पास कोई जवाब नहीं था.
मुकाबले के आखिरी क्वार्टर में भारतीय टीम ने चौथा गोल दागा. चौथे क्वार्टर की शुरुआत में भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला था, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह को डिकॉय के रूप में यूज करके राजिंदर सिंह ने रॉकेट की रफ्तार से गेंद को गोल पोस्ट में दागकर भारत को 4-1 की मजबूत बढ़त दिला दी. हालांकि, पाकिस्तान ने मैच के अंतिम पलों में वापसी की कोशिश करते हुए 2 गोल दागे. पहले अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर पर डिफेंडर्स को छकाते हुए गोल दागा और फिर मैच के अंतिम पलों में एक और लेट गोल करके स्कोर को 4-3 पर ला खड़ा किया. इस तरह भारत 4 गोल के साथ आगे रहा और मैच उसने अपने नाम कर लिया.
इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया ने 5 मुकाबले खेले हैं और 3 में जीत, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने जर्मनी, नीदरलैंड्स को मात देकर अब पाकिस्तान को धूल चटाई है.
इस मुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान के हॉकी में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का पलड़ा भारी था. दोनों टीमों के बीच खेले गए 181 मैचों में से भारत ने 67, जबकि पाकिस्तान ने 82 मैच जीते थे. 32 मुकाबले ड्रॉ भी रहे थे, लेकिन अब टीम इंडिया के नाम 182 मैचों में 68 जीत दर्ज हो चुकी हैं.
इस जीत के साथ भारत ने 10 साल से चली आ रही अपनी बादशाहत कायम रखी. पिछले 10 साल में भारतीय टीम पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं हारी है, दोनों टीमों के बीच पिछले 18 मुकाबलों में भारत ने 16 जीते हैं. 2 मैच ड्रॉ रहे हैं. पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत को दिसंबर 2016 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हराया था.
दरअसल, FIH प्रो लीग का यह सातवां सीजन है. 2025-26 सीजन में कुल 13 स्टेज (लेग) हो रहे हैं, जो 10 देशों में आयोजित किए जाएंगे. टूर्नामेंट 9 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था और 28 जून 2026 तक चलेगा.
इस सीजन में मेंस और विमेंस कैटेगरी में 9-9 टीमें हिस्सा ले रही हैं. हर टीम 16 मैच खेलती है और मुकाबले अलग-अलग स्टेज में खेले जाते हैं, जहां कई टीमें एक ही वेन्यू पर इकट्ठा होकर दो-दो मैच खेलती हैं.
FIH प्रो लीग में हर जीत पर 3 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि हारने पर कोई अंक नहीं मिलता. ड्रॉ होने पर मैच शूटआउट में जाता है. शूटआउट जीतने वाली टीम को 2 और हारने वाली टीम को 1 अंक मिलता है. लीग स्टेज के आखिर में जो भी टीम अंक तालिका में नंबर-1 पर रहती है, उसे चैंपियन घोषित किया जाता है.
मुहम्मद अब्दुल्ला, मोईन शकील, वहीद अशरफ राणा, जिक्रिया हयात, अरशद लियाकत, अहमद नदीम, गजनफर अली, मुहम्मद हम्माउद्दीन, अबू महमूद (कप्तान), अली रजा (गोलकीपर), अब्दुल मनान.
सूरज करकेरा (गोलकीपर), हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), जरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, अमित रोहिदास, सुखजीत सिंह, संजय, अभिषेक, राजिंदर सिंह.
हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित होनेनहल्ली शशिकुमार, सूरज करकेरा, अमित रोहिदास, सुमित, संजय, यशदीप सिवाच, अमनदीप लाकड़ा, जरमनप्रीत सिंह, जुगराज सिंह, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, रबीचंद्र सिंह मोइरंगथेम, मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक, आदित्य अर्जुन लालगे, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सेल्वम कार्थी.