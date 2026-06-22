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Ronaldo in FIFA World Cup: वर्ल्ड कप में पहली बार... क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर-1 गोल स्कोरर

FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में रचा इतिहास, 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने. उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दागकर उन्होंने यूसेबियो का रिकॉर्ड तोड़ा और अपने करियर के 975 गोल पूरे किए.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 12:20 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:20 AM IST
Ronaldo in FIFA World Cup: वर्ल्ड कप में पहली बार... क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर-1 गोल स्कोरर
Image Credit: क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दागे. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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