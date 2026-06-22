FIFA World Cup 2026 Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार को 41 साल की उम्र में एक और बड़ा इतिहास रच दिया. टेक्सास के ह्यूस्टन में उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में पहला गोल करने के साथ ही वह छह अलग-अलग वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. पुर्तगाल के वर्ल्ड कप के पहले मैच में कांगो के खिलाफ रोनाल्डो का प्रदर्शन थोड़ा धीमा रहा था और वह मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था. दूसरे मैच में टीम ने जोरदार वापसी की.
रोनाल्डो ने पहले मैच की कमी उज्बेकिस्तान के खिलाफ तुरंत पूरी कर दी. जोआओ कैन्सेलो के लो राइट-विंग क्रॉस पर रोनाल्डो ने बड़ी ही सटीकता से गेंद को नेट के निचले कोने में दाग दिया. जैसे ही गेंद नेट से टकराई, टेक्सास का ह्यूस्टन स्टेडियम गूंज उठा और टीम के साथियों ने रोनाल्डो को बधाई देते हुए घेर लिया.
Cristiano Ronaldo: The first man to score at six #FIFAWorldCup tournaments pic.twitter.com/i6IxCcXl8o
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
हाफ-टाइम की सीटी बजने से पहले ही रोनाल्डो ने अपना दूसरा गोल भी कर दिया था. इस बार ब्रूनो फर्नांडिस के एक बेहतरीन पास को लपकने के लिए उन्होंने तेजी से दौड़ लगाई और गोलकीपर को छकाते हुए बड़ी ही शांति से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया.
41 वर्षीय रोनाल्डो के लिए ये गोल बड़ी राहत लेकर आए, क्योंकि पिछले आठ वर्ल्ड कप मैचों में उन्होंने सिर्फ एक गोल किया था. उज्बेकिस्तान के खिलाफ ये उनके वर्ल्ड कप करियर के 9वें और 10वें गोल थे, जिससे वह महान यूसेबियो को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के सर्वकालिक टॉप स्कोरर बन गए हैं.
रोनाल्डो का पहला वर्ल्ड कप गोल 2006 में ईरान के खिलाफ आया था. इसके बाद उन्होंने 2010 में उत्तरी कोरिया, 2014 में घाना, और 2018 में स्पेन के खिलाफ शानदार हैट्रिक और मोरक्को के खिलाफ गोल दागा था. चार साल पहले कतर में भी उन्होंने घाना के खिलाफ गोल किया था. अब उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दाग दिए. हालांकि, एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके इन 10 गोलों में से एक भी नॉकआउट मैच में नहीं आया है.
उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप K के इस मैच में दो गोल (ब्रेस) के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने आलोचकों को बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है. इन गोलों की मदद से उनके करियर का कुल आंकड़ा अब 975 गोल तक पहुंच गया है. रोनाल्डो अब वर्ल्ड कप इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी (41 साल, 138 दिन) बन गए हैं, उनसे आगे केवल रोजर मिला (42 साल, 39 दिन) का नाम है.