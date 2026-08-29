एक तरह खिलाड़ियों की डीएनए सीक्वेंसिंग, दूसरी ओर प्लेयर्स से छीना जा रहा ग्राउंड; क्या ऐसे ही भारत बनेगा 'स्पोर्ट्स सुपरपावर'

हमने BMC से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन BMC ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया. नेविल डिसूजा ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी पहले मुंबई के कूपरेज ग्राउंड में खेलते थे. कूपरेज ग्राउंड में भी पैसे का ही खेल हुआ था. मैदान एक प्राइवेट फर्म को दे दिया गया . फर्म ने मैदान पर खेलने के लिए 3 हजार रुपए प्रति घंटे की फीस लगा दी है. इस हिसाब से, एक घंटे खेलने के लिए 3 हजार रुपए देना एक आम खिलाड़ी के लिए मुश्किल है. इसी वजह से फुटबॉल खिलाड़ियों ने नेविल ग्राउंड का रुख किया था. अब ये मैदान भी खतरे में है. बीएमसी प्ले ग्राउंड को प्रदर्शनी केंद्र में बदलना चाहती है और खिलाड़ी इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं.