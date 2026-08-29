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एक तरह खिलाड़ियों की डीएनए सीक्वेंसिंग, दूसरी ओर प्लेयर्स से छीना जा रहा ग्राउंड; क्या ऐसे ही भारत बनेगा 'स्पोर्ट्स सुपरपावर'

DNA Genome Sequencing of Athletes: भारत में पहली बार जेनेटिक्स से चैंपियन खिलाड़ी बनाए जाएंगे. डीएनए सीक्वेंसिंग से देश अब 'स्पोर्ट्स सुपरपावर' बनेगा. इसके लिए गुजरात सरकार ने बड़ी पहल की है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:03 PM IST
एक तरह खिलाड़ियों की डीएनए सीक्वेंसिंग, दूसरी ओर प्लेयर्स से छीना जा रहा ग्राउंड; क्या ऐसे ही भारत बनेगा 'स्पोर्ट्स सुपरपावर'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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'DNA टैलेंट हंट': भारत में पहली बार जेनेटिक्स से बनने वाले हैं चैंपियन खिलाड़ी
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