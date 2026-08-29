एक तरह खिलाड़ियों की डीएनए सीक्वेंसिंग, दूसरी ओर प्लेयर्स से छीना जा रहा ग्राउंड; क्या ऐसे ही भारत बनेगा 'स्पोर्ट्स सुपरपावर'

DNA Genome Scheme Sequencing of Indian Athletes: हर साल 29 अगस्त को 'हॉकी के जादूगर' कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. हमारा आज का विश्लेषण वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले मेजर ध्यानचंद के सम्मान में है. मेजर ध्यानचंद ने कहा था कि चैंपियन खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से होती है. नाम और प्रसिद्धि बाद में आती है.
लेकिन अब एक चैंपियन्स खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन के साथ साथ उसके DNA से भी होगी. DNA के जरिये चैंपियन खिलाड़ियों की पहचान का ये प्रयोग भारत में पहली बार होने जा रहा है. ये प्रयोग क्या है. DNA के जरिये खिलाड़ियों को चैंपियन कैसे बनाया जाएगा. इसके जरिये भारत कैसे दुनिया का स्पोर्ट्स सुपर पावर बनकर उभर सकता है. हम इसी विज्ञान का विश्लेषण आसान भाषा में करने वाले हैं.
भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करने के लिए गुजरात सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है. एक आम खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के लिए उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों के DNA की जांच की जा रही है. इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है SPORTS GENOMICS PROGRAMME. आप इसे 'DNA टैलेंट हंट' भी कह सकते हैं. DNA के जरिये खिलाड़ियों के टैलेंट को कैसे पहचाना और बेहतर किया जाएगा, अब आप ये जानिए.
इस योजना के तहत गुजरात सरकार हर साल 2,000 खिलाड़ियों की जेनेटिक यानी DNA जांच करवाएगी. इस तरह से पांच साल में 10 हजार खिलाड़ियों की जेनेटिक जांच करवाई जाएगी. गुजरात सरकार ने इसके लिए 26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों के DNA का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है.
अब आप सोच रहे होंगे कि खिलाड़ियों के DNA जांच से फायदा क्या होगा. DNA जांच से कोई खिलाड़ी चैंपियन कैसे बनेगा तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि जिस तरह पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस है. ठीक उसी तरह DNA ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन डेटा स्टोरेज सिस्टम है. इंसान के इसी DNA डाटा को पढ़कर उसके स्पोर्ट्स सेलेक्शन, ट्रेनिंग, डाइट और फिटनेस का ख्याल रखा जाएगा. यानी DNA के जरिए .खिलाड़ी को उसके सही खेल चुनने से लेकर प्रशिक्षण और खान-पान का ध्यान रखा जाएगा. ये तरीका एक चैंपियन खिलाड़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण हो सकता है.
इंसान के शरीर में ACTN 3 नाम का एक जीन होता है, जिसे 'धावक जीन' कहा जाता है. जिन खिलाड़ियों में यह जीन सक्रिय होता है, उनके अंदर 'फास्ट-ट्विच मसल फाइबर' ज्यादा होते हैं. ऐसे खिलाड़ी 100 मीटर दौड़, वेटलिफ्टिंग या बॉक्सिंग जैसे खेलों में बेहतर करते हैं.
इसी तरह एक ACE जीन होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाता है. यह 'स्लो-ट्विच मसल फाइबर' बनाता है, जो मैराथन, साइकिलिंग या तैराकी जैसे स्टैमिना वाले खेलों के लिए जरूरी है. DNA की जांच से ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि किन खिलाड़ियों में चोटिल होने की संभावना ज्यादा है.
DNA के जरिये खिलाड़ियों के शरीर की जानकारी होने पर उसी हिसाब से खिलाड़ी के खेल, खान-पान और ट्रेनिंग को डिजाइन किया जा सकता है. यानी वन प्लेयर वन डायट और वन प्लेयर वन ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू किया जा सकता है.
विज्ञान के जरिये एक आम खिलाड़ी को चैंपियन बनाने की ये मुहिम गुजरात के Department of Science and Technology ने Gujarat Biotechnology Research Centre के साथ मिलकर शुरू की है. गुजरात स्टेट टेनिस असोसिएशन के खिलाड़ियों के DNA सैंपल्स लिए जा चुके हैं. आगे तीरंदाजी, जूडो, बॉक्सिंग और शूटिंग के खिलाड़ियों का DNA सैंपल लिया जाएगा. सैंपल इकट्ठा करने के बाद उनकी जांच कैसे की जा रही है. DNA जांच के बाद खिलाड़ियों को तैयार करने का अगला राउंड क्या होगा, आपको ये समझना चाहिए.
यह तकनीक भारत के लिए नई हो सकती है, लेकिन दुनिया के कई देश DNA टेस्ट से खिलाड़ियों को चैंपियन बनाते आ रहे हैं. इससे पहले चीन और उज्बेकिस्तान इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं. चीन ने तो अपने खेल जगत में जेनेटिक और DNA सीक्वेंसिंग को शामिल कर एक वैज्ञानिक क्रांति ला दी. बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक से पहले चीन ने एथलीट्स के चयन के लिए आधिकारिक तौर पर "जीनोम सीक्वेंसिंग" का उपयोग शुरू किया.
इस प्रोजेक्ट के तहत गति, सहनशक्ति और शारीरिक शक्ति जैसे वर्गों में कम से कम 300 बेहतरीन एथलीट्स के DNA का पूर्ण अध्ययन किया गया. इसका असर ये हुआ, जिस चीन ने 2014 के विंटर ओलंपिक्स में 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, और 2 ब्रॉन्ज यानी कुल 9 मेडल्स जीते. उसी चीन ने 2022 विंटर ओलंपिक्स में 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 15 मेडल्स जीते.
2021 की एक अन्य स्टडी में 228 खिलाड़ियों के DNA का अध्ययन किया गया. वैज्ञानिकों ने किशोर एथलीट्स के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए जो मॉडल तैयार किया उसकी सटीकता 74 प्रतिशत रही. वहीं मौजूदा खिलाड़ियों की क्षमता मापने के लिए जो दो मॉडल तैयार किये गए, उसकी सटीकता 85 प्रतिशत रही.
चीन के अलावा उज्बेकिस्तान ने भी साल 2014 से ही स्कूली बच्चों के DNA सैंपल्स के जरिये उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा सिस्टम स्कूली स्तर पर ही लागू करना चाहिए. जहां उज्बेकिस्तान की कुल आबादी से 8 गुना ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं.
भारत में 26 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे में आते हैं. लगभग 64% बच्चे स्कूलों में किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि या खेल में हिस्सा लेते हैं. लेकिन इनमें से सिर्फ 1 प्रतिशत बच्चे ही उच्च स्तर पर किसी भी खेल को खेलते हैं.
ऐसे में अगर खिलाड़ियों की DNA टेस्टिंग का ये प्रोजेक्ट देशभर में शुरू कर दिया जाए तो भारत दुनिया का स्पोर्ट्स सुपरपावर बनकर उभर सकता है. ये प्रोजेक्ट सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि खेल और खेल के अर्थतंत्र के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है.
गूगल और डेलॉइट की एक स्टडी के मुताबिक, भारत में खेलों का मौजूदा बाजार करीब 5 लाख करोड़ का है जो साल 2030 तक बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहंचने का अनुमान है. देश में खेलों की वजह से अभी करीब 47 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है. जो साल 2030 तक बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा.
बेहतरी के लिए खिलाड़ियों की DNA टेस्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है. ये अच्छी पहल है. लेकिन खिलाड़ियों को बिना मैदान दिये तो आप तैयार नहीं कर सकते. उन्हें तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है. मैदान यानी प्ले ग्राउंड. लेकिन आज एक प्ले ग्राउंड खतरे में पड़ गया है.
#DNAमित्रों | देश में पहली बार..DNA से प्लेयर होंगे तैयार ! DNA मिलेगा.. भारत 'खेल में महाशक्ति' बनेगा !
भारत को 'सुपरपावर' बनाने वाला DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Gujarat #Sports #DNA@rahulsinhatv pic.twitter.com/nRAX1MULmb
— Zee News (@ZeeNews) August 29, 2026
मुंबई में एक फुटबॉल मैदान को प्रदर्शनी केंद्र में बदलने की कोशिश हो रही है. यानी सिस्टम को प्रदर्शनी चाहिए, मैदान नहीं, फुटबॉल खिलाड़ी नहीं. आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मुंबई के नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड की तस्वीरें चल रही हैं . इन तस्वीरों में आपको कुछ पोस्टर भी नजर आएंगे . इन पोस्टर्स पर लिखा है -SAVE PLAYGROUNDS . मुंबई के युवा फुटबॉल खिलाड़ी अपने प्ले ग्राउंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.
दरअसल मुंबई की प्रशासनिक संस्था यानी BMC ने नेविल डिसूजा ग्राउंड को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है . इस प्रस्ताव के तहत ग्राउंड का स्टेटस बदला जाएगा . यानी खेल के मैदान की जगह एक प्रदर्शनी केंद्र बनाया जाएगा. इस प्रस्ताव के खिलाफ खिलाड़ी सिर्फ सड़क पर नहीं, अदालत में भी लड़ रहे हैं. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख दी है.
हमने BMC से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन BMC ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया. नेविल डिसूजा ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी पहले मुंबई के कूपरेज ग्राउंड में खेलते थे. कूपरेज ग्राउंड में भी पैसे का ही खेल हुआ था. मैदान एक प्राइवेट फर्म को दे दिया गया . फर्म ने मैदान पर खेलने के लिए 3 हजार रुपए प्रति घंटे की फीस लगा दी है. इस हिसाब से, एक घंटे खेलने के लिए 3 हजार रुपए देना एक आम खिलाड़ी के लिए मुश्किल है. इसी वजह से फुटबॉल खिलाड़ियों ने नेविल ग्राउंड का रुख किया था. अब ये मैदान भी खतरे में है. बीएमसी प्ले ग्राउंड को प्रदर्शनी केंद्र में बदलना चाहती है और खिलाड़ी इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं.
जिस ग्राउंड का नाम ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाले नेविल डिसूजा पर पड़ा है . जिस ग्राउंड से राहुल भेके, रेयनियर फर्नांडिज और अमय रानावडे जैसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी निकले हैं. वही प्लेग्राउंड आज अपने वजूद के लिए लड़ रहा है.
केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में खेल और खिलाड़ियों के लिए करीब 25 सौ करोड़ रुपए दिए हैं. देश में करीब 5 हजार ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी खेल संस्थानों का काम-काज सुचारू रूप से चलाना है. देश में 10 से ज्यादा स्पोर्ट्स प्रोग्राम बड़े स्तर पर चल रहे हैं. इन अभियानों का मकसद सिर्फ खेल को प्रोत्साहन देना है. नए खिलाड़ियों को बनाना है. उन्हें मेडल जीतने के लिए तैयार करना है. लेकिन जब मैदान ही छिन जाएगा तो मेडल कहां से आएगा.