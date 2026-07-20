FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की दुनिया के 5 धुरंधर... जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बन गए ग्लोबल सुपरस्टार

FIFA WORLD CUP 2026: स्पेन ने रविवार को फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम के बाद अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. फेरान टोरेस के 106वें मिनट में किए गए एक्स्ट्रा-टाइम गोल ने वर्ल्ड कप फाइनल का फैसला किया और स्पेन की जीत पक्की की. स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप जीत में अहम रोल निभाने के लिए रोड्री को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया.रोड्री को गोल्डन बॉल का अवॉर्ड मिला. किलियन एम्बाप्पे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और उन्हें एडिडास गोल्डन बूट मिला. स्पेन के डिफेंडर पाउ कुबारसी ने शानदार टूर्नामेंट के बाद फीफा का 'बेस्ट यंग प्लेयर अवॉर्ड' जीता.
स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के तौर पर एडिडास गोल्डन ग्लव मिला. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना एक और फाइनल में पहुंचा, लेकिन अंत में स्पेन से हारकर उपविजेता रहा. स्पेन एक ही समय में मेंस और विमेंस दोनों का फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. स्पेन ने बेहतरीन डिफेंसिव रिकॉर्ड के साथ टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखा. पूरे फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया, जो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए एक नया बेंचमार्क है. इसके अलावा फुटबॉल की दुनिया के 5 धुरंधर ऐसे हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नए ग्लोबल सुपरस्टार बन गए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इन 5 प्लेयर्स पर-
19 साल के सेंटर-बैक धुरंधर पाउ कुबार्सी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार छाप छोड़ी और स्पेन के खिताब जीतने वाले सफर में डिफेंस को मजबूती से संभाला. पाउ कुबार्सी को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 'फीफा बेस्ट यंग प्लेयर' चुना गया, जिससे वे दुनिया के फुटबॉल में सबसे बेहतरीन डिफेंसिव टैलेंट में से एक बन गए.
स्पेन के कप्तान रोड्री ने बेहतरीन निरंतरता और लीडरशिप के साथ स्पेन के मिडफील्ड को संभाला. नॉकआउट राउंड में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें टूर्नामेंट का सबसे अच्छा खिलाड़ी होने के नाते 'फीफा गोल्डन बॉल' अवॉर्ड मिला, जिससे दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में उनकी जगह पक्की हो गई.
किलियन एम्बाप्पे 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और उन्होंने 'गोल्डन बूट' जीता. भले ही फ्रांस वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन किलियन एम्बाप्पे के लगातार गोल करने की काबिलियत ने फुटबॉल के सबसे बड़े ग्लोबल स्टार्स में से एक के तौर पर उनकी पहचान को और मजबूत किया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले और उसके दौरान, फीफा ने यमाल को 'यंग प्लेयर अवॉर्ड' के मुख्य दावेदारों में गिना. चैंपियनशिप के दौरान स्पेन के अटैक में उनकी क्रिएटिविटी और दबदबे ने उनकी ग्लोबल पहचान को काफी बढ़ाया, भले ही वे व्यक्तिगत अवॉर्ड नहीं जीत पाए. लामिन यमाल ने स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7 मैच खेले और एक गोल किया. सबसे कमाल की बात ये रही कि लामिन यमाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 30 सफल ड्रिब्ल्स की. लामिन यमाल अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में गोल नहीं कर सके, लेकिन पूरे मैच में उनका रचनात्मक और आक्रामक खेल स्पेन की खिताबी जीत में अहम रहा.
केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सरप्राइज स्टार्स में से एक बनकर उभरे. उनके प्रदर्शन ने टूर्नामेंट में कमजोर मानी जाने वाली टीम को दुनिया भर में पहचान दिलाई. केप वर्डे के फाइनल स्टेज तक न पहुंचने के बावजूद फीफा और इंटरनेशनल मीडिया ने उनके शानदार खेल की तारीफ की.