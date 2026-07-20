Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की दुनिया के 5 धुरंधर... जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बन गए ग्लोबल सुपरस्टार

FIFA WORLD CUP 2026: फुटबॉल की दुनिया के 5 धुरंधर ऐसे हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नए ग्लोबल सुपरस्टार बन गए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इन 5 प्लेयर्स पर-

Written ByTarun Verma
Published: Jul 20, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:02 PM IST
FIFA World Cup 2026: फुटबॉल की दुनिया के 5 धुरंधर... जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बन गए ग्लोबल सुपरस्टार
Image Credit: Photo Credit (AP)

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Entertainment Live Updates: The Odyssey पर भारी पड़ गई अजय देवगन की धमाल 4, हर्षद ने शेयर किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
 Entertainment News8 min ago
2
Shalimar Bagh Hit and Run9 min ago
3
ethenol26 min ago
4
Lock Upp 229 min ago
5
amit shah32 min ago