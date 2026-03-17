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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीक्रिकेट जैसे फुटबॉल में हालात... वर्ल्ड कप का पाकिस्तान बना ईरान, इनकार के बाद खेलने को लेकर रखी ये शर्त

क्रिकेट जैसे फुटबॉल में हालात... वर्ल्ड कप का 'पाकिस्तान' बना ईरान, इनकार के बाद खेलने को लेकर रखी ये शर्त

FIFA World Cup 2026 Iran Football: फुटबॉल महाकुंभ 11 जून को अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में शुरू होने वाला है.  इसके तहत ईरान को लॉस एंजिल्स में दो और सिएटल में एक ग्रुप स्टेज मैच खेलना है. ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि हालांकि ईरान का स्वागत है, लेकिन उनकी अपनी जान और सुरक्षा के लिए अमेरिका में खेलना शायद उनके लिए उचित न हो.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:17 PM IST
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FIFA World Cup 2026 Iran Football: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर ईरान कभी हां कह रहा है तो कभी ना. अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वह अमेरिका की मेजबानी वाले टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाला है. अब इनकार के बाद उसने खेलने को लेकर नई शर्त रखी है. फुटबॉल वर्ल्ड कप भी क्रिकेट के हालिया टी20 वर्ल्ड कप विवाद जैसी ही भागीदारी संकट का सामना कर रहा है. ईरान का फुटबॉल फेडरेशन सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने ग्रुप स्टेज के मैच अमेरिका से हटाकर मेक्सिको में करवाने की मांग कर रहा है.

ठीक वैसे ही जैसे सुरक्षा चिंताओं के बीच आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को रिली किए जाने के बाद टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर सवाल उठ गए थे. अब ईरान भी वैसी ही स्थिति में है. राजनीति खेल के सबसे बड़े मंचों में से एक पर भारी पड़ती दिख रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान अपने मैच मेक्सिको में खेलने को लेकर तैयार है.

खेल और राजनीति का टकराव

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ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज ने सोमवार को कहा कि उनका देश अमेरिका नहीं जाएगा. यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन साफ ​​बयानों के बाद लिया गया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि वह ईरानी राष्ट्रीय टीम की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते. मेक्सिको में ईरानी दूतावास के एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट में ताज ने कहा, ''जब ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह ईरानी राष्ट्रीय टीम की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो हम निश्चित रूप से अमेरिका नहीं जाएंगे. हम फीफा के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ईरान के वर्ल्ड कप मैच मेक्सिको में करवाए जा सकें.''

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ट्रंप के बयान के बाद महौल तनावपूर्ण

यह फुटबॉल महाकुंभ 11 जून को अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में शुरू होने वाला है.  इसके तहत ईरान को लॉस एंजिल्स में दो और सिएटल में एक ग्रुप स्टेज मैच खेलना है. ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि हालांकि ईरान का स्वागत है, लेकिन उनकी अपनी जान और सुरक्षा के लिए अमेरिका में खेलना शायद उनके लिए उचित न हो. इन टिप्पणियों ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा दिया है. ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे और अक्सर विवादों से भरे रिश्तों में यह सबसे ज्यादा अस्थिर दौर चल रहा है.

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टूर्नामेंट से हटना एक ऐतिहासिक घटना होगी

अमेरिका द्वारा इजराइल के साथ मिलकर तेहरान पर हवाई हमले किए जाने के बाद तनाव काफी बढ़ गया था. इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए थे. ईरान के खेल मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि इन हमलों के बाद ईरानी खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा लेना संभव नहीं है. इससे टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर नाम वापस लेने की संभावना बढ़ गई है. अगर ऐसा होता है, तो आधुनिक युग में ऐसा पहली बार होगा.  इससे फीफा के सामने कम समय में किसी दूसरे देश को ढूंढने का एक बड़ा और जरूरी काम आ जाएगा. एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने सोमवार को कहा कि उसे अभी तक नाम वापसी के संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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