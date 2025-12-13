Advertisement
14 साल बाद फिर भारत में रखा मेसी ने कदम, एयरपोर्ट में उमड़े हजारों फैंस, धूम-धड़ाके के साथ किया स्वागत

14 साल बाद फिर भारत में रखा मेसी ने कदम, एयरपोर्ट में उमड़े हजारों फैंस, धूम-धड़ाके के साथ किया स्वागत

फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार और अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी भारत पहुंच गए हैं. लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत के दौरे पर आए हैं. इससे पहले लियोनल मेसी ने साल 2011 में भारत का दौरा किया था. लियोनल मेसी शनिवार तड़के 2.26 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां हजारों फैंस ने उनका धूम-धड़ाके के साथ जोरदार स्वागत किया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 13, 2025, 06:33 AM IST
14 साल बाद फिर भारत में रखा मेसी ने कदम, एयरपोर्ट में उमड़े हजारों फैंस, धूम-धड़ाके के साथ किया स्वागत

फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार और अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी भारत पहुंच गए हैं. लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत के दौरे पर आए हैं. इससे पहले लियोनल मेसी ने साल 2011 में भारत का दौरा किया था. लियोनल मेसी शनिवार तड़के 2.26 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां हजारों फैंस ने उनका धूम-धड़ाके के साथ जोरदार स्वागत किया. फैंस लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे. हजारों लोग अर्जेंटीना के इस आइकन की एक झलक पाने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे. हालांकि, भारी भीड़ के कारण लियोनल मेसी को दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ा. लियोनल मेसी के भारत आने से फैंस उत्साहित हैं और कोलकाता में उनके आने पर एक शानदार जश्न की तैयारी भी की है.

14 साल बाद फिर भारत में रखा मेसी ने कदम

2011 के बाद यह पहली बार है जब लियोनल मेसी भारत आए हैं. इस महान फुटबॉलर ने तब कोलकाता का दौरा किया और सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेला, जहां अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया था. शनिवार को अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे थे. इतनी देर रात होने के बावजूद हजारों फैंस 2022 फीफा वर्ल्ड कप विजेता की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के चारों ओर जमा हो गए थे.

VIDEO: चाय की टपरी बनी 'अर्जेंटीना का मंदिर'.. भारत में मेसी का सबसे बड़ा आशिक! जर्सी के रंग में डूबा घर

एयरपोर्ट में उमड़े हजारों फैंस

लियोनल मेसी के एक फैन ने ANI से कहा, 'हम दो घंटे से इंतजार कर रहे थे. हम जिंदगी में एक बार मिलने वाले इस मौके को छोड़ नहीं सकते.' एक और फैन ने कहा, 'मैं बहुत उत्साहित हूं. यह एक सपना सच होने जैसा है. सच में जादुई. अगर भगवान चाहेंगे, तो मैं उनसे जरूर मिल पाऊंगा.' कोलकाता एयरपोर्ट पर फैंस लियोनल मेसी के नाम के नारे लगा रहे थे. लियोनल मेसी का भारत दौरा आज कोलकाता से शुरू होगा. अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी हैदराबाद जाने से पहले पूरे दिन कोलकाता में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. हैदराबाद में अपने कार्यक्रमों के बाद, लियोनल मेसी मुंबई और फिर दिल्ली जाएंगे. GOAT इंडिया टूर 2025 को पूरे भारत में एक सेलिब्रेशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो 13 दिसंबर को पूर्व (कोलकाता) और दक्षिण (हैदराबाद) में शुरू होगा, 14 दिसंबर को पश्चिम (मुंबई) में जारी रहेगा, और 15 दिसंबर को उत्तर (दिल्ली) में खत्म होगा.

लियोनल मेसी का कोलकाता शेड्यूल

लियोनल मेसी का कोलकाता शेड्यूल सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक एक प्राइवेट मीट-एंड-ग्रीट से शुरू होगा, जो कुछ खास मेहमानों और ऑर्गनाइजर्स के लिए एक खास समय होगा. इसके बाद वह अपनी एक मूर्ति का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, यह कोलकाता के लोगों का वर्ल्ड कप विनर के प्रति गहरे प्यार का प्रतीक है. लियोनल मेसी इसके बाद युवा भारती स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेंगे, जहां हजारों फैंस के स्टैंड्स में आने की उम्मीद है. उसी जगह पर एक फैन इंटरेक्शन प्रोग्राम के साथ वह कोलकाता में अपने कार्यक्रम को खत्म करेंगे. लियोनल मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली जाएंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं.

TAGS

Lionel Messi

