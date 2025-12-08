Explainer: अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं? जेब करनी होगी ढीली, वीजा से लेकर टिकट प्रकिया तक जान लें

Football World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 भारतीय फुटबॉल फैंस को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर इस खूबसूरत खेल को देखने का एक शानदार मौका देने वाला है. भले ही भारत इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई न कर पाया हो, लेकिन लाखों जोशीले भारतीय फैंस यूरोपियन और साउथ अमेरिकन टीमों को पूरी लगन से फॉलो करते हैं. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाले इस बड़े इवेंट के लिए 16 स्टेडियम चुने गए हैं. पहली बार वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी. उन टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया. 39 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 104 मैच होंगे और इससे यह इतिहास का सबसे लंबा फुटबॉल वर्ल्ड कप बन जाएगा. 11 जून को ओपनिंग मैच और 19 जुलाई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

भारतीय फैंस के पक्ष में टाइम जोन

पिछले टूर्नामेंट की तुलना में नॉर्थ अमेरिका के टाइम जोन भी भारतीय दर्शकों के लिए फायदेमंद हैं. अमेरिका में शाम के किकऑफ का मतलब है कि भारत में सुबह जल्दी देखना, जो यूरोपियन या साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप के दौरान देर रात के शेड्यूल की तुलना में कहीं ज्यादा ठीक है. अब आगर आपको वहां मैच देखने जाना है तो भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को तीनों मेजबान देशों के लिए वीजा की जरूरत होती है, जिससे पहले से तैयारी करना जरूरी हो जाता है.

फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने में कितने रुपये लगेंगे?

वर्ल्ड कप 2026 के 2 हफ्ते के ट्रिप का खर्च हर भारतीय व्यक्ति के लिए 4-6 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है. वीजा, हवाई किराए के साथ रहने की जगह, खाना और मैच टिकट का खर्च इसमें शामिल हो सकता है. टूर्नामेंट के 39 दिनों के दौरान सभी 3 देशों में जाना मजेदार हो सकता है.

कैसे खरीद सकते हैं टिकट?

टिकट FIFA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मिलते हैं. टिकट खरीदने के लिए एक FIFA अकाउंट बनाना जरूरी है. पहले लॉटरी/रैंडम ड्रॉ, फिर फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व और बाद में रीसेल प्लेटफॉर्म खुलता है.

मैच देखने के लिए टिकटों की कीमत

ग्रुप स्टेज मैचों के लिए टिकटों की न्यूनतम कीमत 5400 रुपये है. क्वार्टर फाइनल मैचों के लिए टिकटों की न्यूनतम कीमत करीब 27 हजार रुपये है. सेमीफाइनल में तो यह 90 हजार रुपये तक पहुंच सकता है. वहीं, फाइनल मैच के लिए 6 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.

तीनों मेजबान देश के लिए वीजा प्रक्रिया

अमेरिका: अमेरिकी एम्बेसी के जरिए B1/B2 टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करें. प्रक्रिया काफी बड़ी होती है और इंटरव्यू स्लॉट जल्दी भर जाते हैं. प्लान की गई यात्रा से कम से कम छह महीने पहले अपना एप्लीकेशन शुरू करें. टूर्नामेंट के पास आने पर अपॉइंटमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी.

कनाडा: भारतीय नागरिकों को ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (eTA) या विजिटर वीजा की जरूरत होती है. अगर आपके पास वैलिड US वीजा है, तो आप एक आसान कैनेडियन वीजा प्रोसेस के लिए योग्य हो सकते हैं. कुछ मामलों में जो यात्री पहले कनाडा जा चुके हैं या जिनके पास पिछले 10 सालों में वैलिड US वीजा था, उन्हें बायोमेट्रिक्स जमा करने या स्टैंडर्ड विजिटर वीजा प्रोसेस पूरा करने की जरूरत नहीं हो सकती है.

मैक्सिको: सभी भारतीय नागरिकों को मैक्सिको जाने के लिए टूरिस्ट कार्ड (FMM) की जरूरत होती है, लेकिन जिन भारतीयों के पास पहले से वैलिड US वीजा है, वे मेक्सिकन वीजा के लिए अप्लाई किए बिना मेक्सिको में एंटर कर सकते हैं. इससे फुटबॉल मैच के लिए USA-मेक्सिको से ट्रैवल करना आसान हो जाएगा.

कहां से लें फ्लाइट?

भारत से कई डायरेक्ट और नॉन-डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के लिए उपलब्ध हैं. आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से उड़ान भर सकते हैं. मुंबई और दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट और यूरोप में रुककर भी यात्रा कर सकते हैं.