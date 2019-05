फुटबॉलर माइकल सूसाइराज ने क्यों कहा, छेत्री की सलाह कभी नहीं भूलूंगा

नई दिल्ली: अपने बचपन के हीरो से मिलना किसी भी फुटबॉलर के लिए यादगार क्षण होता है और फिर उसके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना सोने पर सुहागा होने जैसा है. चेन्नई के मिडफील्डर माइकल सूसाइराज ने हाल में अपने हीरो और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के साथ राष्ट्रीय अभ्यास शिविर में मुलाकात की.

सूसाइराज ने अभ्यास शिविर से इतर कहा, "राष्ट्रीय टीम के साथ यह मेरा पहला कैम्प है और उनसे (छेत्री से) पहली बार मिलना मेरे लिए सबसे खास समय है. पहली बार उनसे मिली सलाह को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा."

उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि अपने ऊपर ज्यादा बोझ मत लो. यह तुम्हारा पहला राष्ट्रीय कैम्प है, इसलिए इसका आनंद लो और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दो."

सूसाइराज ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में पिछले सीजन में जमशेदपुर एफसी के लिए चार गोल किए और पांच असिस्ट किए थे. उन्होंने कहा कि सुनील भाई काफी विनम्र है और वह प्रभावशाली भी हैं.

