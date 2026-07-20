/स्पेन बना वर्ल्ड कप चैंपियन... मिया खलीफा की लग गई लॉटरी, एक दिन में कमाए 15 करोड़, इंस्टाग्राम पर बताई सच्चाई

FIFA WORLD CUP 2026: स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा की लॉटरी लग गई है. मिया खलीफा ने एक दिन में ही 15 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिया खलीफा ने इंटाग्राम पर अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया है. बता दें कि स्पेन ने रविवार देर रात अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 1-0 से जीत दर्ज करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया.
स्पेन की जीत के हीरो सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया. स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 खिताब जीतने के बाद पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने जमकर जश्न मनाया. मिया खलीफा ने बताया कि रविवार के फाइनल में अर्जेंटीना को हराने के लिए स्पेन पर उन्होंने 1 मिलियन डॉलर (लगभग 9,64,08,150 रुपये) का दांव लगाया था और जैसे ही स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग 14 करोड़ रुपये) जीत लिए.
स्पेन ने न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में एक्स्ट्रा टाइम के बाद मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता. जहां स्पेनिश खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाया, वहीं खलीफा ने भी अपनी एक बड़ी जीत का जश्न मनाया.
मैच के बाद मिया खलीफा ने स्टेडियम से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं. लामिन यमाल की जर्सी पहने हुए, उन्होंने फाइनल के कुछ पल शेयर किए और अपनी जीती हुई बेट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया. उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, 'भरोसा किया और बड़ी जीत हासिल की, अपने देश स्पेन पर बहुत गर्व है (मेरे शरीर में स्पेनिश खून की एक बूंद भी नहीं है). उन्होंने मजाक में कहा कि स्पेनिश मूल का न होने के बावजूद उन्होंने चैंपियन टीम का समर्थन किया.
मिया खलीफा एक लेबनानी-अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी और पूर्व एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं. हालांकि उन्होंने 2014 और 2015 में एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में केवल कुछ महीने ही बिताए, फिर भी वह इस इंडस्ट्री के सबसे जाने-माने नामों में से एक बनी हुई हैं. इंडस्ट्री छोड़ने के बाद से, खलीफा ने सोशल मीडिया क्रिएटर और कमेंटेटर के तौर पर अपना करियर बनाया है और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ स्पोर्ट्स, फैशन और पॉप कल्चर से जुड़ी पोस्ट शेयर करती रहती हैं.