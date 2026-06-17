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1.9 करोड़ की घड़ी में धोखाधड़ी... शौक के चक्कर में बुरा फंसा बॉक्सर, क्या है पूरा मामला?

खेल जगत में प्लेयर्स अपनी लग्जरी लाइफ के चलते कई बार चर्चा में रहते हैं, लेकिन कई बार उनके लिए शौक मुसीबत भी बन जाता है. ऐसा ही कुछ दिग्गज बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर के साथ हो गया है. 200,000 डॉलर (1.6 करोड़ रुपये) की घड़ी को लेकर उनपर गंभीर आरोप लगे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:20 AM IST
1.9 करोड़ की घड़ी में धोखाधड़ी... शौक के चक्कर में बुरा फंसा बॉक्सर, क्या है पूरा मामला?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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