मेवेदर खुद कोर्ट में भी नहीं पहुंचे, लेकिन उनके वकील वहां मौजूद थे. कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, उन पर $100,000 से ज़्यादा की संपत्ति की चोरी और धोखाधड़ी के इरादे से चेक जारी करने का आरोप है. 'गोल्ड एंड बियॉन्ड' बुटीक के वकील मार्क कुक ने बताया कि उन्होंने फरवरी में ही इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट को मेवेदर पर पूरा भरोसा था. वे इस मामले को शांति से सुलझाना चाहते थे. लेकिन जब मेवेदर की तरफ से कोई जवाब या पैसा नहीं मिला, तो उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा. यह घड़ी पिछले काफी समय से मेवेदर के पास ही है. अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो उन्हें 4 साल की जेल भी हो सकती है.