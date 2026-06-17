खेल जगत में प्लेयर्स अपनी लग्जरी लाइफ के चलते कई बार चर्चा में रहते हैं, लेकिन कई बार उनके लिए शौक मुसीबत भी बन जाता है. ऐसा ही कुछ दिग्गज बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर के साथ हो गया है. 200,000 डॉलर (1.9 करोड़ रुपये) की घड़ी को लेकर उनपर गंभीर आरोप लगे. फ्लॉयड पर लास वेगास में $200,000 की लग्जरी घड़ी खरीदने के लिए खराब चेक देने का आरोप लगा है. नेवाडा में उन पर दो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन विवादों में हैं क्योंकि लाखों रुपये की धोखाधड़ी का है. कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, नेवाडा में मेवेदर के खिलाफ दो गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं. यह विवाद दिसंबर 2024 का है. आरोप है कि मेवेदर ने लास वेगास के एक लग्ज़री रीसेल बुटीक 'गोल्ड एंड बियॉन्ड' से एक ऑडेमर्स पिगुएट घड़ी खरीदी थी, जिसकी कीमत $200,000 (लगभग 1.9 करोड़ रुपये) थी.
रिपोर्ट के मुताबिक पेमेंट के लिए मेवेदर ने वेल्स फार्गो बैंक का एक चेक दिया था. मेवेदर के अकाउंट में उस समय पर्याप्त पैसे या क्रेडिट नहीं था. आरोप है कि उन्होंने यह जानते हुए भी चेक दिया कि वह बाउंस हो जाएगा. क्लार्क काउंटी के सरकारी वकीलों ने मेवेदर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है. सोमवार को इस मामले की सुनवाई थी.
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मेवेदर खुद कोर्ट में भी नहीं पहुंचे, लेकिन उनके वकील वहां मौजूद थे. कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, उन पर $100,000 से ज़्यादा की संपत्ति की चोरी और धोखाधड़ी के इरादे से चेक जारी करने का आरोप है. 'गोल्ड एंड बियॉन्ड' बुटीक के वकील मार्क कुक ने बताया कि उन्होंने फरवरी में ही इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट को मेवेदर पर पूरा भरोसा था. वे इस मामले को शांति से सुलझाना चाहते थे. लेकिन जब मेवेदर की तरफ से कोई जवाब या पैसा नहीं मिला, तो उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा. यह घड़ी पिछले काफी समय से मेवेदर के पास ही है. अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो उन्हें 4 साल की जेल भी हो सकती है.