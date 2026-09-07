/पहाड़ों पर दौड़ते-दौड़ते थमी सांसें, सतारा हाफ मैराथन में रिटायर्ड वैज्ञानिक की मौत, 17 किलोमीटर बाद हुआ कार्डियक अरेस्ट

Satara Hill Half Marathon: महाराष्ट्र के सतारा जिले में आयोजित प्रसिद्ध 'सतारा हिल हाफ मैराथन' के दौरान एक घटना ने सबका दिल दहला दिया. पुणे के 65 वर्षीय सेवानिवृत्त वैज्ञानिक संजय कदम का कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) के कारण निधन हो गया. आयोजकों द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार, संजय कदम इस मैराथन में पहली बार भाग ले रहे थे. पश्चिमी घाट की कठिन चढ़ाई और तीव्र ढलान के लिए देश की सबसे चुनौतीपूर्ण दौड़ मानी जाने वाली इस 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन को रविवार को आयोजित किया गया था. इसमें कुल 7,700 धावकों ने सफलतापूर्वक दौड़ पूरी की थी.
पहली बार इस कठिन दौड़ में हिस्सा ले रहे धावक संजय कदम ने रविवार सुबह लगभग 9:30 से 10:00 बजे के बीच 'पावरहाउस' क्षेत्र के पास ढलान पर दौड़ते समय अचानक बेचैनी महसूस की. वह इस कठिन दौड़ का लगभग 17 किलोमीटर का हिस्सा पूरा कर चुके थे, जब अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया.
संजय कदम के गिरते ही उनके साथी धावकों ने बेहद फुर्ती दिखाई. उनके साथ दौड़ रहे मिरज के हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) डॉ. रियाज मुजावर ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत सीपीआर (CPR) देना शुरू कर दिया. इसी बीच, मैराथन मार्ग पर पहले से तैनात एक कार्डियक एम्बुलेंस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई. वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने सीपीआर जारी रखते हुए उन्हें आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा दी और तुरंत 'पल्स हॉस्पिटल' में स्थानांतरित कर दिया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की विशेष टीम ने तुरंत उनकी एंजियोग्राफी की, जिससे पता चला कि संजय कदम की मुख्य धमनियों में से एक पूरी तरह से ब्लॉक थी. इसके बाद डॉक्टरों ने तत्काल एंजियोप्लास्टी की और ब्लॉक रास्ता खोलने के लिए एक स्टेंट डाला गया, जिसके बाद उनकी धड़कनें वापस आ गईं और वे स्थिर हो गए थे.
डॉक्टरों के तमाम प्रयासों और इलाज के बाद भी आखिरकार इस दुखद अनहोनी को टाला नहीं जा सका. एंजियोप्लास्टी होने के लगभग चार घंटे बाद उन्हें दोबारा एक और गंभीर दिल का दौरा पड़ा, जिसे वे झेल नहीं सके और उनका निधन हो गया. मृतक संजय कदम पुणे के प्रतिष्ठित 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' (C-DAC) से एक सम्मानित वैज्ञानिक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे.
आयोजकों के अनुसार, मैराथन के लिए पंजीकरण के समय ही सभी प्रतिभागियों के आवश्यक मेडिकल विवरण एकत्र किए गए थे. आपातकालीन परिस्थितियों में धावकों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए इस वर्ष सभी पंजीकृत धावकों को एक मेडिकल पहचान टैग दिया गया था, जिसमें उनकी सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज थी. मैराथन के दौरान लगभग 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इस सुरक्षा टैग को पहना हुआ था.
धावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों ने पूरे मैराथन मार्ग पर चिकित्सा टीमों का एक मजबूत और त्वरित नेटवर्क तैनात किया था. इस नेटवर्क में बाइक एम्बुलेंस और कार्डियक एम्बुलेंस भी शामिल थीं. इसी पुख्ता तैयारी की वजह से संजय कदम के अलावा तीन से चार अन्य प्रतिभागी, जिन्हें दौड़ के दौरान गंभीर ऐंठन या अन्य चिकित्सा समस्याएं हुईं, उन्हें भी तुरंत और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान की गई.