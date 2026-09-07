/पहाड़ों पर दौड़ते-दौड़ते थमी सांसें, सतारा हाफ मैराथन में रिटायर्ड वैज्ञानिक की मौत, 17 किलोमीटर बाद हुआ कार्डियक अरेस्ट

संजय कदम के गिरते ही उनके साथी धावकों ने बेहद फुर्ती दिखाई. उनके साथ दौड़ रहे मिरज के हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) डॉ. रियाज मुजावर ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत सीपीआर (CPR) देना शुरू कर दिया. इसी बीच, मैराथन मार्ग पर पहले से तैनात एक कार्डियक एम्बुलेंस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई. वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने सीपीआर जारी रखते हुए उन्हें आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा दी और तुरंत 'पल्स हॉस्पिटल' में स्थानांतरित कर दिया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की विशेष टीम ने तुरंत उनकी एंजियोग्राफी की, जिससे पता चला कि संजय कदम की मुख्य धमनियों में से एक पूरी तरह से ब्लॉक थी. इसके बाद डॉक्टरों ने तत्काल एंजियोप्लास्टी की और ब्लॉक रास्ता खोलने के लिए एक स्टेंट डाला गया, जिसके बाद उनकी धड़कनें वापस आ गईं और वे स्थिर हो गए थे.