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पहाड़ों पर दौड़ते-दौड़ते थमी सांसें, सतारा हाफ मैराथन में रिटायर्ड वैज्ञानिक की मौत, 17 किलोमीटर बाद हुआ कार्डियक अरेस्ट

Satara Hill Half Marathon: सतारा हिल हाफ मैराथन के दौरान पुणे के 65 वर्षीय सेवानिवृत्त सी-डैक (C-DAC) वैज्ञानिक संजय कदम का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. इस कठिन दौड़ के दौरान क्या हुआ और मैराथन में क्या मेडिकल व्यवस्थाएं थीं?

Written ByRohit Raj
Published: Sep 07, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:19 PM IST
पहाड़ों पर दौड़ते-दौड़ते थमी सांसें, सतारा हाफ मैराथन में रिटायर्ड वैज्ञानिक की मौत, 17 किलोमीटर बाद हुआ कार्डियक अरेस्ट
Image Credit: AI Representative

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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