बीच मैदान पर अचानक पिच रोलर की चपेट में आया ये फुटबॉलर, मंजर देख दहल उठे लोग

थाईलैंड से फुटबॉल जगत को हैरान करने वाली खबर सामने आई है. पूर्व फुटबॉलर एंड्रोस टाउनसेंड एक वार्म-अप मैच शुरू होने से ठीक पहले एक बेहद अजीबोगरीब हादसे का शिकार हो गए. वार्म-अप के दौरान वह एक पिच रोलर की चपेट में आ गए. कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि पिच रोलर उनके ऊपर से गुजर गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि एंड्रोस टाउनसेंड को गंभीर चोट नहीं लगी और वह बाद में मैच में भी नजर आए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वार्म-अप के दौरान टाउनसेंड गेंद के लिए छलांग लगाते दिखाई देते हैं. इसी दौरान वह हवा में एक्रोबेटिक बैकहील करने की कोशिश करते हैं. तभी मैदान को तैयार करने वाला रोलर उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है.
वीडियो में पिच रोलर टाउनसेंड से टकराता दिखाई देता है. इसके बाद वह जमीन पर एक तरफ लेटे हुए नजर आते हैं और वाहन उनके ऊपर से गुजरता हुआ प्रतीत होता है. यह पूरा दृश्य बेहद डराने वाला था. हादसे के तुरंत बाद रोलर का ड्राइवर नीचे उतरता दिखाई देता है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसने रोलर को एक तरफ झुकाने की कोशिश की, जिससे टाउनसेंड को उसके नीचे से निकलने में मदद मिल सके. बाद में टाउनसेंड की जांघ पर हल्की चोट के निशान भी दिखाई दिए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन्हें केवल मामूली और सतही चोटें आईं.
हैरानी की बात यह रही कि डरावने हादसे के बावजूद टाउनसेंड बाद में मैच का हिस्सा बने. वह पीटी प्राचुआप की ओर से 93वें मिनट में मैदान पर उतरे और जेस्पर नायहोम की जगह ली. पीटी प्राचुआप ने इस मुकाबले में पट्टानी एफसी को 3-0 से हराया. जिस हादसे ने मैच से पहले सभी को डरा दिया था, उसके बाद टाउनसेंड मैदान पर उतरने में सफल रहे. टाउनसेंड पिछले एक साल से ज्यादा समय से थाईलैंड में फुटबॉल खेल रहे हैं. उन्होंने शुरुआत में कंचनबुरी पावर का रुख किया था. टीम के रेलिगेशन के बाद उन्होंने क्लब छोड़ दिया और इसके बाद पीटी प्राचुआप से जुड़ गए.
टाउनसेंड ने इंग्लैंड में अपने सीनियर करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान टोटेनहम हॉटस्पर, न्यूकैसल यूनाइटेड, क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन जैसे क्लबों के लिए खेले. वह इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए भी खेल चुके हैं. इंग्लैंड में उनका आखिरी क्लब ल्यूटन टाउन था. उन्होंने 2024 में इस चैंपियनशिप क्लब को छोड़कर तुर्की के एंटालियास्पोर का रुख किया था. इसके बाद उनका करियर उन्हें थाईलैंड तक ले आया. पीटी प्राचुआप में जाने के बाद टाउनसेंड ने अपनी थाईलैंड करियर जर्नी को थाई एडवेंचर बताया. हालांकि उनका ये नया सफर किसी रोमांचक मुकाबले से नहीं, बल्कि एक भयानक हादसे से शुरू हुआ. सबसे राहत वाली बात यह रही कि घटना के बावजूद टाउनसेंड को गंभीर चोट नहीं लगी और वह उसी रात अपनी टीम के मुकाबले में मैदान पर भी दिखाई दिए.