'खेल का कोई धर्म, जाति या राजनीतिक पार्टी नहीं होती...' हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान ने जर्सी विवाद पर दिया विस्फोटक बयान

पूर्व कप्तान परगट सिंह ने भारतीय हॉकी टीम की नेशनल जर्सी का रंग ब्लू से ऑरेंज करने के फैसले की आलोचना की है. परगट सिंह ने आरोप लगाया कि यह कदम हर चीज को एक खास रंग देने की बीजेपी की सोच को दिखाता है. जर्सी विवाद पर परगट सिंह ने कहा कि इसके बजाय ध्यान खेल को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं देने पर होना चाहिए.
परगट सिंह ने कहा, 'सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है. चाहे आप शिक्षा नीति देखें या दूसरे क्षेत्र, उनका पूरा ध्यान कंटेंट बदलने पर रहता है. इसी तरह, जहां तक मुझे याद है, जब से हमने हॉकी देखी और खेली है, इसका मुख्य रंग हमेशा नीला ही रहा है. हालांकि, उनकी सोच हर चीज को एक खास रंग देने की है, और वह रंग ऑरेंज है. इससे हमारे देश को क्या हासिल होगा? इससे बीजेपी की सोच साफ तौर पर झलकती है.'
कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा, 'मेरी राय में, हमें ऐसी छोटी सोच छोड़ देनी चाहिए और देश के लिए ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे खिलाड़ियों को बढ़ावा देना, उन्हें और सुविधाएं देना, खेल का दायरा बढ़ाना और कुल मिलाकर खेल का विकास करना.' परगट सिंह ने यह भी कहा कि खेल को राजनीतिक और सामाजिक बंटवारे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह भाईचारे को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है.
परगट सिंह ने कहा, 'मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि कम से कम खेल को तो बख्श दें. खेल का कोई धर्म, जाति या राजनीतिक पार्टी नहीं होती. खेल पूरी दुनिया को भाईचारे का संदेश देता है. हम नियम बनाते हैं और उनके तहत खेलते हैं. कोई भी जीत या हार सकता है, लेकिन इससे खेल भावना पैदा होती है. कम से कम खेल को इस भगवाकरण से तो दूर रखें.'
इससे पहले भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन वीरेन रस्किन्हा ने भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर सवाल खड़े किए थे. वीरेन रस्किन्हा भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से ऑरेंज किए जाने से काफी नाखुश थे. उन्होंने हॉकी इंडिया के इस कदम को शर्मनाक बताया. वीरेन रस्किन्हा के मुताबिक टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीले रंग से जुड़ी रही है. वीरेन रस्किन्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'मुझे कहना होगा कि हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह शर्मनाक है. भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से ब्लू (नीला) रही है. मैंने कई वर्षों तक शान से ब्लू जर्सी पहनी है. फैंस हमारी इंडियन टीम को ब्लू रंग में देखना चाहते हैं. ऑरेंज रंग का क्या लॉजिक है?'