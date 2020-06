केरल में इस पूर्व फुटबॉलर का निधन, कोरोना वायरस का हुआ था संक्रमण

मल्लापुरम (केरल): पूर्व संतोष ट्राफी फुटबॉलर इलायिदथ हमसाकोया (Ilayidath Hamsakkoya) की शनिवार को एक अस्पताल में कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से मौत हो गयी जिससे इस संक्रमण से राज्य में मरने वालों संख्या 15 तक पहुंच गई.

पाराप्पानांगडी (Parappanangadi) के निवासी हमसाकोया 61 वर्ष के थे और मुंबई में बस गए थे. वो संतोष ट्राफी (Santosh Trophy) में महाराष्ट्र राज्य के लिये खेलते थे और मशहूर क्लब मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के लिये भी खेले थे। वह नेहरू ट्राफी में राष्ट्रीय टीम के लिये भी खेले थे.

Heartfelt condolences to footballer Hamsakoya. He died due to COVID-19 at the Manjeri Hospital on Saturday. The 61-year-old played for Maharashtra in the Santosh Trophy from 1981 to 1986. He also played for Western Railway, Union Bank, RCF, Tata Sports Club and Orkay Mills. #RIP pic.twitter.com/Vw8EQUpOB8

— Manjappada (@kbfc_manjappada) June 6, 2020