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कोच ने डुबो दी ब्राजील की लुटिया, पूर्व दिग्गज रोनाल्डो का जमकर फूटा गुस्सा, बताई कहां हुई सबसे बड़ी गलती

नॉर्वे के खिलाफ मैच के दौरान ब्राजील से कई बड़ी गलतियां हुई. सबसे बड़ी चूक मैच की शुरुआत में ही हो गई जब ब्रूनो गुइमारेस पेनल्टी को गोल में तब्दील करने में असफल रहे. रोनाल्डो नाजारियो इस बात से खफा हैं कि कार्लो एंसेलोटी ने एंड्रिक को 2026 FIFA वर्ल्ड कप में खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त मौके नहीं दिए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:12 PM IST
कोच ने डुबो दी ब्राजील की लुटिया, पूर्व दिग्गज रोनाल्डो का जमकर फूटा गुस्सा, बताई कहां हुई सबसे बड़ी गलती
Image Credit: कोच ने डुबो दी ब्राजील की लुटिया, पूर्व दिग्गज रोनाल्डो का जमकर फूटा गुस्सा (PHOTO: AP)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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