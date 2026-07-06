/कोच ने डुबो दी ब्राजील की लुटिया, पूर्व दिग्गज रोनाल्डो का जमकर फूटा गुस्सा, बताई कहां हुई सबसे बड़ी गलती

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 से 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील का टाटा बाय-बाय हो चुका है. रविवार को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से पीटकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्राजील का वर्ल्ड कप सफर क्वार्टर फाइनल से पहले समाप्त हो गया है. नॉर्वे के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद से ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी की जमकर आलोचना हो रही है. अब टीम को आखिरी बार 2002 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो नाजारियो ने एंसेलोटी की लताड़ लगाई है.
नॉर्वे के खिलाफ मैच के दौरान ब्राजील से कई बड़ी गलतियां हुई. सबसे बड़ी चूक मैच की शुरुआत में ही हो गई जब ब्रूनो गुइमारेस पेनल्टी को गोल में तब्दील करने में असफल रहे. इसके बाद भी पूरे मैच में ब्राजील ने गोल करने के कई मौके गंवाए. रोनाल्डो नाजारियो इस बात से खफा हैं कि कार्लो एंसेलोटी ने एंड्रिक को 2026 FIFA वर्ल्ड कप में खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त मौके नहीं दिए.
दिग्गज रोनाल्डो ने कहा, ''मुझे ये फैसला बिल्कुल समझ नहीं आया. इस युवा खिलाड़ी ने पिच के बजायज्यादातर समय बेंच पर बिताया.''बता दें कि एंड्रिक उन खिलाड़ियों में से एक थे जिनसे मौजूदा FIFA वर्ल्ड कप से पहले सेलेकाओ के अटैकिंग प्रदर्शन और वर्सटैलिटी (बहुमुखी प्रतिभा) को बेहतर बनाने की उम्मीद थी.हालांकि, इसफॉरवर्ड ने चार मैचों में केवल 111 मिनट खेले और कोई गोल नहीं किया या कोई असिस्ट नहीं दिया. एंड्रिक मोरक्को केखिलाफ ब्राजील के ग्रुप C के पहले मैच में नहीं खेले. उन्होंने टूर्नामेंट में अपना पहला मैच हैती के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने 26 मिनट बिताए.
इसके बाद रियल मैड्रिड के इस फॉरवर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ आठ मिनट खेले और जापान के खिलाफ मैच में हाफटाइम के तुरंत बाद मैदान पर उतरे. नॉर्वे के खिलाफ ब्राजील के एलिमिनेशन मैच में, एंड्रिक 58वें मिनट में मैथियस कुन्हा की जगह आए, लेकिन अटैक पर कोई असर नहीं डाल पाए. हालांकि, उन्हें कम गेम टाइम मिलने की वजह कुन्हा का शानदार प्रदर्शन हो सकता है, जो पहले मैच के बाद पसंदीदा सेंटर-फ़ॉरवर्ड बन गए थे.
ब्राजील को बाहर का रास्ता दिखाकर नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर लिया है. राउंड को 8 में नॉर्वे का सामना हैरी केन की टीम इंग्लैंड से होगा. इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में मेक्सिको को 3-2 से पटखनी दी. नॉर्वे बनाम इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल मैच 12 जुलाई को होगा.