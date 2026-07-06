/कोच ने डुबो दी ब्राजील की लुटिया, पूर्व दिग्गज रोनाल्डो का जमकर फूटा गुस्सा, बताई कहां हुई सबसे बड़ी गलती

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 से 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील का टाटा बाय-बाय हो चुका है. रविवार को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से पीटकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्राजील का वर्ल्ड कप सफर क्वार्टर फाइनल से पहले समाप्त हो गया है. नॉर्वे के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद से ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी की जमकर आलोचना हो रही है. अब टीम को आखिरी बार 2002 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो नाजारियो ने एंसेलोटी की लताड़ लगाई है.