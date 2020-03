फॉर्मूला 1 पर कोरोना वायरस का कहर बरकरार, मोनाको ग्रांप्री भी हुई रद्द

मोनाको: फॉर्मूला-1 की सबसे बड़ी रेसों में से एक मोनाको ग्रां प्री को कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से रद्द कर दिया गया है. ये रेस साल 1955 से 21 से 24 मई के बीच होती आ रही है. डच और स्पेनिश ग्रांप्री को पहले ही स्थागित कर दिया गया है, लेकिन ऑटोमोबाइल क्लब दे मोनाको (एसीएम) ने कहा कि यह रेस भी रद्द कर दी गई है. इस बीमारी की वजह से दुनिया भर के कई खेल आयोजनों पर असर पड़ा है.

BREAKING: The Monaco Grand Prix will not take place in 2020, announces @ACM_Media

It is the first time since 1954 that F1 will not race in the Principality #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/HtS2md4Iq4

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020