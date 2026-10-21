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वर्ल्ड कप हीरो यमाल से भिड़ने की भयंकर सजा: खिलाड़ी पर लगा 4 मैच का बैन, गर्दन पकड़ सिर पर मारी थी टक्कर

स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल बेटिस के मिडफील्डर फाकुंडो बर्नाल को बार्सिलोना के युवा स्टार लामिन यमाल से भिड़ना भारी पड़ गया है. स्पेनिश फुटबॉल महासंघ (RFEF) की अनुशासन समिति ने यमाल पर 'हेडबट' से हमला करने के मामले में बर्नाल पर चार मैचों का प्रतिबंध लगा दिया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 21, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:16 PM IST
वर्ल्ड कप हीरो यमाल से भिड़ने की भयंकर सजा: खिलाड़ी पर लगा 4 मैच का बैन, गर्दन पकड़ सिर पर मारी थी टक्कर
Image Credit: यमाल से भिड़ने की भयंकर सजा: खिलाड़ी पर लगा 4 मैच का बैन

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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