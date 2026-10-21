वर्ल्ड कप हीरो यमाल से भिड़ने की भयंकर सजा: खिलाड़ी पर लगा 4 मैच का बैन, गर्दन पकड़ सिर पर मारी थी टक्कर

स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल बेटिस के मिडफील्डर फाकुंडो बर्नाल को बार्सिलोना के युवा स्टार लामिन यमाल से भिड़ना भारी पड़ गया है. स्पेनिश फुटबॉल महासंघ (RFEF) की अनुशासन समिति ने यमाल पर 'हेडबट' से हमला करने के मामले में बर्नाल पर चार मैचों का प्रतिबंध लगा दिया है. शनिवार को ला लीगा मुकाबले में रियल बेटिस को बार्सिलोना के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 2-5 से हार का सामना करना पड़ा था. इसी मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद हुआ था.
स्पेनिश फुटबॉल महासंघ की अनुशासन समिति ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया. मुकाबले के 54वें मिनट में बर्नाल को यमाल के साथ भिड़ंत के बाद सीधे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया था.
रेफरी रिकार्डो डी बुर्गोस बेंगोएत्सेआ ने अपनी मैच रिपोर्ट में लिखा कि दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद के दौरान बर्नाल ने विपक्षी खिलाड़ी की गर्दन पकड़ी और गेंद खेल में नहीं होने के दौरान उसके चेहरे पर लगातार दो बार सिर से हमला किया. हालांकि, इस घटना के बाद यमाल को मेडिकल सहायता की जरूरत नहीं पड़ी और वो मुकाबले में खेलना जारी रखने में सफल रहे.
बर्नाल को RFEF की अनुशासन संहिता के अनुच्छेद 103 के तहत सजा दी गई है. इस नियम के अनुसार, खेल रुके होने या गेंद से दूर किसी व्यक्ति पर हमला करने और चोट नहीं पहुंचाने के मामले में चार से 12 मैचों तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
उरुग्वे के मिडफील्डर बर्नाल को इस नियम के तहत न्यूनतम चार मैचों की सजा मिली है. हालांकि, रियल बेटिस ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है. अगर प्रतिबंध बरकरार रहता है, तो बर्नाल ला लीगा में सेल्टा विगो, मलागा और एल्चे के खिलाफ मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. इसके अलावा, कोपा डेल रे में चौथे डिवीजन की टीम नवालकारनेरो के खिलाफ होने वाले मैच से भी उन्हें बाहर रहना पड़ेगा.
दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद उस समय शुरू हुआ, जब मोरक्को के फॉरवर्ड अब्दे एजालज़ुली ने गोल करके बार्सिलोना की बढ़त को 3-2 कर दिया था. इससे कुछ देर पहले बार्सिलोना के मिडफील्डर फर्मिन लोपेज मैदान पर गिर गए थे. इसके बाद रियल बेटिस के गोलकीपर अल्वारो वायेस उनके पास पहुंचे. अपने साथी खिलाड़ी के समर्थन में यमाल भी बीच में आ गए, जिसके बाद उनकी बर्नाल से तीखी बहस शुरू हो गई.
विवाद बढ़ने पर बर्नाल ने यमाल की गर्दन पकड़ ली और उनके चेहरे की ओर सिर से अटैक किया. रेफरी को बीच-बचाव करना पड़ा और बर्नाल को सीधे रेड कार्ड दिखाया गया. इस घटना में यमाल को भी पीला कार्ड मिला. इस तरह बार्सिलोना और रियल बेटिस के बीच मुकाबले में गोलों के रोमांच के साथ खिलाड़ियों की भिड़ंत भी चर्चा का विषय बन गई.