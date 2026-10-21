वर्ल्ड कप हीरो यमाल से भिड़ने की भयंकर सजा: खिलाड़ी पर लगा 4 मैच का बैन, गर्दन पकड़ सिर पर मारी थी टक्कर

स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल बेटिस के मिडफील्डर फाकुंडो बर्नाल को बार्सिलोना के युवा स्टार लामिन यमाल से भिड़ना भारी पड़ गया है. स्पेनिश फुटबॉल महासंघ (RFEF) की अनुशासन समिति ने यमाल पर 'हेडबट' से हमला करने के मामले में बर्नाल पर चार मैचों का प्रतिबंध लगा दिया है. शनिवार को ला लीगा मुकाबले में रियल बेटिस को बार्सिलोना के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर 2-5 से हार का सामना करना पड़ा था. इसी मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद हुआ था.