/सबसे शॉकिंग रिजल्ट: चार बार की चैंपियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, पैराग्वे की पेनल्टी शूटआउट में ऐतिहासिक जीत

पैराग्वे के लिए जूलियो एनसिसो (42वें मिनट) के पहले हाफ में किए गए गोल की बराबरी जर्मनी के काई हावर्त्ज (54वें मिनट) ने की. इससे एक्स्ट्रा-टाइम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान जर्मनी के जोनाथन ताह का एक गोल रद्द कर दिया गया. हालांकि, आखिरकार जर्मनी की किस्मत का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ. 40 वर्षीय मैनुअल नूएर की शानदार कोशिश के बावजूद जर्मनी की टीम संयम नहीं रख पाई. वोल्टेमाडे और ताह के गोल न कर पाने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. एक यादगार अंत में सेंटर-बैक कैनाले ने निर्णायक पेनल्टी किक मारकर जीत पक्की की, जिससे उनके देश में जश्न का माहौल बन गया और चार बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई.