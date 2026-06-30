Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /सबसे शॉकिंग रिजल्ट: चार बार की चैंपियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, पैराग्वे की पेनल्टी शूटआउट में ऐतिहासिक जीत

सबसे शॉकिंग रिजल्ट: चार बार की चैंपियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, पैराग्वे की पेनल्टी शूटआउट में ऐतिहासिक जीत

Germany out of FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के तीसरे मैच में चार बार की चैंपियन जर्मनी को शॉकिंग हार का सामना करना पड़ा. उसे बोस्टन स्टेडियम में अपेक्षाकृत कमजोर पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 30, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:18 AM IST
सबसे शॉकिंग रिजल्ट: चार बार की चैंपियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, पैराग्वे की पेनल्टी शूटआउट में ऐतिहासिक जीत
Image Credit: जर्मनी बनाम पैराग्वे फीफा वर्ल्ड कप मैच. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जाते-जाते जून देगा बड़ी गुड न्‍यूज, इन 3 राशि वालों को होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल
rashifal by ajay bhambi25 min ago
2
FIFA World Cup 202629 min ago
3
Israel-Iran Tension31 min ago
4
India-China news in Hindi38 min ago
5
weather update47 min ago