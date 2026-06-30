/सबसे शॉकिंग रिजल्ट: चार बार की चैंपियन जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, पैराग्वे की पेनल्टी शूटआउट में ऐतिहासिक जीत

Germany out of FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के तीसरे मैच में चार बार की चैंपियन जर्मनी को शॉकिंग हार का सामना करना पड़ा. उसे बोस्टन स्टेडियम में अपेक्षाकृत कमजोर पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया. निर्धारित समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई गोल नहीं हुआ. इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया. नियमित पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीमों ने 2-2 मिस किए. इसके बाद मैच सडेन डेथ की शुरुआत. जो चूकेगा वो बाहर होगा. इसमें पैराग्वे की टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की.
बोस्टन में इतिहास रचा गया है. पैराग्वे ने सभी उम्मीदों और टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों को पीछे छोड़ते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. पैराग्वे फ़ुटबॉल के इतिहास में हमेशा याद रखे जाने वाले इस फाइनल पल में कैनाले पेनल्टी लेने आगे आए और निर्णायक प्रहार किया. लंबे-कद के इस सेंटर-बैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जबरदस्त और न रोके जा सकने वाला शॉट मारा, जो मैनुएल नूएर को छकाते हुए सीधे नेट के अंदर चला गया. इसके साथ पैराग्वे के खिलाड़ी खुशी में रोने लगे और फैंस झूमने लगे.
Paraguay power into the Round of 16 on penalties! #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
यह एक बहुत बड़ा उलटफेर है, हिम्मत और जज्बे का शानदार प्रदर्शन . यह पैराग्वे के लिए एक यादगार रात है. दक्षिण अमेरिकी टीम का सपना अभी भी जिदा है, जबकि चार बार की चैंपियन टीम हैरान-परेशान रह गई और 2026 फीफा वर्ल्ड कप से बेहद नाटकीय ढंग से बाहर हो गई. पैराग्वे की टीम अब प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में फ्रांस और स्वीडन के बीच होने वाले राउंड ऑफ 32 मैच के विजेता से खेलेगी.
पैराग्वे के लिए जूलियो एनसिसो (42वें मिनट) के पहले हाफ में किए गए गोल की बराबरी जर्मनी के काई हावर्त्ज (54वें मिनट) ने की. इससे एक्स्ट्रा-टाइम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान जर्मनी के जोनाथन ताह का एक गोल रद्द कर दिया गया. हालांकि, आखिरकार जर्मनी की किस्मत का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ. 40 वर्षीय मैनुअल नूएर की शानदार कोशिश के बावजूद जर्मनी की टीम संयम नहीं रख पाई. वोल्टेमाडे और ताह के गोल न कर पाने से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. एक यादगार अंत में सेंटर-बैक कैनाले ने निर्णायक पेनल्टी किक मारकर जीत पक्की की, जिससे उनके देश में जश्न का माहौल बन गया और चार बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई.