/एमबाप्पे-डेंबेले के गोल से वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को का सपना फिर चकनाचूर

France vs Morocco, Fifa World Cup 2026 Quarter Final: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. फ्रांस की इस जीत में कप्तान किलियन एमबाप्पे और डेंबेले का अहम योगदान रहा. दोनों ने 1-1 गोल दागे. मोरक्को की टीम पूरे मैच के दौरान बैकफुट पर रही और एक भी पल ऐसा नहीं आया, जब फ्रांस की टीम पर दबाव था. एमबाप्पे की ये फ्रांस फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. पिछली बार 2022 में हुए फाइनल में फ्रांस को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.