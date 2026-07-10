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एमबाप्पे-डेंबेले के गोल से वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को का सपना फिर चकनाचूर

France vs Morocco, Fifa World Cup 2026 Quarter Final: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. फ्रांस की इस जीत में कप्तान किलियन एमबाप्पे और डेंबेले का अहम योगदान रहा. दोनों ने 1-1 गोल दागे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 10, 2026, 03:37 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:56 AM IST
एमबाप्पे-डेंबेले के गोल से वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को का सपना फिर चकनाचूर
Image Credit: AP/Martin Meissner) France beat Morocco in quarter finalsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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