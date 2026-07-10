/एमबाप्पे-डेंबेले के गोल से वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस, मोरक्को का सपना फिर चकनाचूर

France vs Morocco, Fifa World Cup 2026 Quarter Final: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. फ्रांस की इस जीत में कप्तान किलियन एमबाप्पे और डेंबेले का अहम योगदान रहा. दोनों ने 1-1 गोल दागे. मोरक्को की टीम पूरे मैच के दौरान बैकफुट पर रही और एक भी पल ऐसा नहीं आया, जब फ्रांस की टीम पर दबाव था. एमबाप्पे की ये फ्रांस फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. पिछली बार 2022 में हुए फाइनल में फ्रांस को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.
फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है. 2018 में ये टीम चैंपियन बनी थी. 2022 में कतर में हुए विश्व कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल में हराया था. बता दें कि लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में फ्रांस ने मोरक्को का सपना तोड़ा है. 4 साल पहले कतर में सेमीफाइनल में दोनों का आमना-सामना हुआ था, तब भी फ्रांस ने 2-0 से बाजी मारी थी.
फ्रांस को सेमीफाइनल में पहुंचाने में उनके सबसे बड़े स्टार किलियन एमबाप्पे और डेंबेले का अहम योगदान रहा. 26वें मिनट में भले ही एमबाप्पे पेनल्टी को गोल में तब्दील करने का आसान मौका चूक गए, लेकिन मैच के 60वें मिनट में शानदार गोल दागकर उन्होंने इसकी भरपाई कर दी. इसके 6 मिनट बाद यानी 66वें मिनट में डेंबेले एक्शन में आए और गोल दागकर बढ़त दोगुनी कर दी. दो गोल से पिछड़ने के बाद मोरक्को के हौसले पस्त हो गए और फ्रांस ने आसानी से ये मुकाबला जीत लिया.
किलियन एमबाप्पे की इस फ्रेंच टीम को रोकना मुश्किल है. उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और 1998, 2018 के बाद तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए बेताब है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेल्जियम और स्पेन के बीच शनिवार को भारतीय समयानुसार देर रात 12:30 बजे शुरू होगा. इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में फ्रांस से भिड़ेगी.