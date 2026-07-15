/फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने का सपना टूटा, सेमीफाइनल में हारने के बाद एम्बाप्पे बेहद दुखी, सामने आया पहला रिएक्शन

फ्रांस की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में उसके साथ बड़ा खेला हो गया. स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस को 2-0 से हरा दिया. इस हार के बाद अब फ्रांस का फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया. फ्रांस की टीम अब तीसरे स्थान पर रहने के लिए मुकाबला करेगी. फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा. स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के खिलाफ 0-2 से हार झेलने के बाद फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे का पहला रिएक्शन सामने आया है. किलियन एम्बाप्पे ने माना कि उनकी टीम अपने प्लान के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकी. उन्होंने कहा कि फ्रांस ने मुकाबले में कई तकनीकी और रणनीतिक गलतियां कीं, जिसका फायदा स्पेन ने उठाया. किलियन एम्बाप्पे ने हार के बाद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'जब आप जीतते हैं तो सिर ऊंचा रखते हैं, लेकिन जब हारते हैं तब भी सिर ऊंचा रखना पड़ता है.'
किलियन एम्बाप्पे ने कहा कि फ्रांस की टीम को इस हार से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा. सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही फ्रांस पर दबाव बनाए रखा. स्पेन के खिलाड़ियों ने शानदार टीमवर्क दिखाते हुए फ्रांस के मजबूत आक्रमण को रोक दिया और पूरे मैच की गति अपने कंट्रोल में रखी. फ्रांस के स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे भी इस मुकाबले में अपना कमाल नहीं कर सके. मैच के बाद किलियन एम्बाप्पे ने कहा, 'हमने उस तरह का खेल नहीं खेला जैसा हम चाहते थे. चाहे बात रणनीति की हो, तकनीक की हो या पूरी टीम के प्रदर्शन की, हम अपने स्तर तक नहीं पहुंच पाए.'
किलियन एम्बाप्पे ने कहा, 'फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में अगर आप अपनी योजना को सही तरीके से लागू नहीं करते हैं तो जीतना मुश्किल हो जाता है.' किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन की तारीफ करते हुए कहा कि स्पेन ने अपने गेम प्लान पर पूरी तरह भरोसा रखा और मैच को कंट्रोल किया. वहीं, फ्रांस ऐसा करने में सफल नहीं रहा. किलियन एम्बाप्पे ने कहा, 'स्पेन ने खेल को कंट्रोल करने में हमसे बेहतर प्रदर्शन किया. हमने उन्हें मैच की गति तय करने का मौका दिया. जब स्पेन जैसी टीम गेंद पर कंट्रोल हासिल कर लेती है तो उनके खिलाफ वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है.'
फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने माना कि फ्रांसीसी टीम को शुरुआत से ही ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि प्रेसिंग और मिडफील्ड में बेहतर तालमेल के जरिए स्पेन को परेशान किया जा सकता था. उन्होंने कहा, 'हमें आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहना था. स्पेन ऐसी टीम है जिसे ज्यादा दौड़ना पसंद नहीं है. जब हमने गेंद वापस हासिल की तो हमारे शुरुआती पास और टच उस स्तर के नहीं थे जो फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में होने चाहिए थे.'
इस हार के साथ, फ्रांसीसी टीम का फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में लंबा, शानदार रिकॉर्ड भी खत्म हो गया. 2014 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल हारने के बाद यह पहला मौका है, जब फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है. इससे पहले, फ्रांस ने खेले 11 नॉकआउट मुकाबलों में से 10 मैच जीते थे, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था. फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सेमीफाइनल में फ्रांस की यह चौथी हार है. इससे पहले टीम को 1958, 1982 और 1986 में टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा, स्पेन के खिलाफ किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फ्रांस की यह लगातार तीसरी हार है. इससे पहले, यूरो 2024 और नेशंस लीग 2025 में भी स्पेन ने फ्रांस को हराया था.
किलियन एम्बाप्पे ने कहा कि फ्रांस के लिए यह हार बेहद निराशाजनक है, क्योंकि फाइनल में पहुंचकर देशवासियों को खुशी देने का उनका सपना था. उन्होंने कहा, 'यह बहुत निराशाजनक है. फाइनल में पहुंचना और अपने देश को सपने देखने का मौका देना हमारा लक्ष्य था. अभी हमारे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन हमें खुद को संभालना होगा. छुट्टी के बाद हमें फिर से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि क्लब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी कई चुनौतियां बाकी हैं.' फ्रांस अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मुकाबला खेलेगा, जो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में हारने वाली टीम से होगा.