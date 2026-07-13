/फ्रांस की टीम में कोई फ्रेंच फुटबॉलर नहीं, सेमीफाइनल से पहले स्पेन के पूर्व PM ने ये क्या कह दिया? नस्लीय कमेंट कर विवादों में फंसे

फ्रांस और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला 15 जुलाई को 12:30 AM (IST) से खेला जाएगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किलियन एमबाप्पे की इस फ्रेंच टीम को रोकना मुश्किल है. फ्रांस और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच से पहले स्पेन के पूर्व प्रधानमंत्री मारियानो राजॉय पर नस्लवाद के आरोप लग रहे हैं. मारियानो राजॉय ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर लिखे एक अखबार के कॉलम में कहा था कि फ्रांस की नेशनल टीम में कोई भी फ्रांसीसी खिलाड़ी नहीं है.
मारियानो राजॉय 2011 से 2018 फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे थे. मारियानो राजॉय ने शुक्रवार को ऑनलाइन अखबार 'एल डिबेट' के लिए एक कॉलम में फ्रांस के साथ स्पेन के होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर बात की. मारियानो राजॉय ने लिखा, 'यह याद रखना चाहिए कि फ्रांस दो बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है और पिछले वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट था. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेले गए सभी मैच जीते हैं. उनके पास एक बेहतरीन टीम है. इसके बावजूद, उनकी टीम में कोई भी फ्रांसीसी खिलाड़ी नहीं है और वे बहुत अच्छा खेल रहे हैं. वे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी साबित होंगे.'
मारियानो राजॉय की इन बातों की तुलना हाल ही में किलियन एम्बाप्पे पर पैराग्वे के एक सीनेटर द्वारा किए गए नस्लवादी सोशल मीडिया हमले से की जा रही है. इस पर स्पेन के मौजूदा प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. पेड्रो सांचेज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'कुछ लोग आज भी किसी के अपने देश का होने का पैमाना सरनेम, जन्म स्थान या त्वचा का रंग मानते हैं. दूसरे लोग इसे किसी देश से हमारी जड़ों और उसमें योगदान देने की हमारी इच्छा से मापते हैं. जैसे फुटबॉल खेलना, बुजुर्गों की देखभाल करना या बिजनेस शुरू करना. स्पेन उन लोगों का है जो इससे प्यार करते हैं और इसके लिए काम करते हैं. न कि उन लोगों का जो नफरत भरे बयानों से इसे शर्मिंदा करते हैं.'
मारियानो राजॉय की बातों पर फ्रांस में तीखी प्रतिक्रिया हुई. फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने रविवार को फ्रांसीसी चैनल BFMTV से कहा, 'यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. फ्रांस ऐसा बिल्कुल नहीं है. फ्रांस विविधता वाला देश है, जहां हर कोई तरक्की कर सकता है और अपनी जगह बना सकता है.' फ्रांसीसी सोशलिस्ट पार्टी के नेता ओलिवियर फॉरे ने कहा कि फ्रांस की नेशनल टीम सिर्फ फ्रांसीसी नागरिकों से बनी है. ओलिवियर फॉरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'फ्रांस कोई नस्लीय देश नहीं है. इसकी कोई खास त्वचा का रंग या धर्म नहीं है. यह एक राजनीतिक देश है, जो रिपब्लिकन आदर्श वाक्य के इर्द-गिर्द एकजुट है, जो नस्लवादी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता.'
फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फैबियन रूसेल ने मारियानो राजॉय की निंदा की और कहा कि उनकी बातें पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमरीला की नस्लवादी टिप्पणी की याद दिलाती हैं, जिन्होंने एमबाप्पे को 'औपनिवेशिक कैमरूनियन' कहा था जो 'खुद को फ्रेंच दिखाने की बेताब कोशिश कर रहा है. हमारी शानदार फ्रेंच टीम को परेशान करने की कोशिश में वे घटिया नस्लवाद फैलाने से खुद को रोक नहीं पाते.'