/फ्रांस का टूटा सपना... मगर गोल्डन बूट की रेस में अभी जिंदा हैं एम्बाप्पे, क्यों एक और मैच खेलने का मिला मौका?

अब फ्रांस की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉन्ज मेडल मैच (जिसे तीसरे स्थान के लिए होने वाला मुक़ाबला भी कहा जाता है) के लिए 19 जुलाई को मैदान पर उतरेगी. उनका सामना अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से होगा. गोल्डन बूट के लिए नॉमिनेट हुए किलियन एम्बाप्पे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में टॉप पर बने रहने की कोशिश करेंगे. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे अधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवॉर्ड मिलता है.