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फ्रांस का टूटा सपना... मगर गोल्डन बूट की रेस में अभी जिंदा हैं एम्बाप्पे, क्यों एक और मैच खेलने का मिला मौका?

फ्रांस का तीसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया है, लेकिन एम्बाप्पे के पास अभी भी गोल्डन बूट जीतने का सुनहरा मौका है. दरअसल, इस वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम एक और मुकाबला खेलने वाली है, जिसमें अगर एम्बाप्पे गोलों की संख्या बढ़ाते हैं तो वो 2022 के बाद 2026 में भी गोल्डन बूट का अवॉर्ड जीत सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 04:06 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:06 AM IST
फ्रांस का टूटा सपना... मगर गोल्डन बूट की रेस में अभी जिंदा हैं एम्बाप्पे, क्यों एक और मैच खेलने का मिला मौका?
Image Credit: (AP Photo) गोल्डन बूट की रेस में अभी जिंदा हैं एम्बाप्पे, क्यों एक और मैच खेलने का मिला मौका?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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