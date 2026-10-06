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इसके कहते हैं तूफानी वापसी: 14 मिनट में 4 गोल और पलट गई बाजी, फ्रांस ने बेल्जियम के जबड़े से छीनी जीत

France vs Belgium Football Match: बेल्जियम के खिलाफ इस शानदार जीत के साथ फ्रांस ने ग्रुप A1 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. टीम ने जिदान के कार्यकाल की शुरुआत में अब तक 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा है

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 06, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:03 PM IST
इसके कहते हैं तूफानी वापसी: 14 मिनट में 4 गोल और पलट गई बाजी, फ्रांस ने बेल्जियम के जबड़े से छीनी जीत

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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