इसके कहते हैं तूफानी वापसी: 14 मिनट में 4 गोल और पलट गई बाजी, फ्रांस ने बेल्जियम के जबड़े से छीनी जीत

मुकाबले के 35वें मिनट में बेल्जियम ने फ्रांस को झटका दिया. अपने हाफ में मौजूद रोमियो लाविया ने शानदार थ्रू बॉल के जरिए डोडी लुकबाकियो को गेंद पहुंचाई. फ्रांस की डिफेंस लाइन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी. लुकबाकियो ने फ्रांस के गोलकीपर गिलाउम रेस्टेस के सामने वन-ऑन-वन स्थिति में पहुंचकर शानदार फिनिश किया और गेंद को गोल के ऊपरी दाएं कोने में भेज दिया. बेल्जियम ने 1-0 की बढ़त बना ली.