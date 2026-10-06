इसके कहते हैं तूफानी वापसी: 14 मिनट में 4 गोल और पलट गई बाजी, फ्रांस ने बेल्जियम के जबड़े से छीनी जीत

फ्रांस ने नेशंस लीग में शानदार वापसी करते हुए बेल्जियम को 4-1 से हरा दिया. स्टेड डी फ्रांस में खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस की टीम एक समय 0-1 से पीछे थी, लेकिन दूसरे हाफ में महज 14 मिनट के अंदर चार गोल दागकर उसने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया. इस जीत के साथ फ्रांस ग्रुप A1 में शीर्ष पर पहुंच गया और उसका अजेय अभियान भी जारी रहा.
बेल्जियम के लिए डोडी लुकबाकियो ने पहले हाफ में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई थी. इसके बाद फ्रांस के कोच जिनेदिन जिदान ने दूसरे हाफ में अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा और टीम ने गियर बदलते हुए जोरदार वापसी की.
मुकाबले के 35वें मिनट में बेल्जियम ने फ्रांस को झटका दिया. अपने हाफ में मौजूद रोमियो लाविया ने शानदार थ्रू बॉल के जरिए डोडी लुकबाकियो को गेंद पहुंचाई. फ्रांस की डिफेंस लाइन इस हमले के लिए तैयार नहीं थी. लुकबाकियो ने फ्रांस के गोलकीपर गिलाउम रेस्टेस के सामने वन-ऑन-वन स्थिति में पहुंचकर शानदार फिनिश किया और गेंद को गोल के ऊपरी दाएं कोने में भेज दिया. बेल्जियम ने 1-0 की बढ़त बना ली.
फ्रांस को बराबरी के लिए 77वें मिनट तक इंतजार करना पड़ा. लुकास दा कुन्हा ने सेंटर में डेसिरे डुए को गेंद दी. डुए ने गेंद को नियंत्रित करते हुए अपने बाएं पैर पर लिया और बेल्जियम के कई डिफेंडरों के बीच से शानदार लो शॉट खेलकर गेंद को नेट में पहुंचा दिया. इस गोल के साथ फ्रांस ने स्कोर 1-1 कर लिया.
बराबरी के कुछ ही देर बाद फ्रांस ने बढ़त हासिल कर ली. माइकल ओलिसे ने जोआक्विन सेइस को छकाते हुए पेनल्टी एरिया में प्रवेश किया और पीछे की ओर लो क्रॉस दिया. यहां रयान शेरकी ने बाएं पैर से शानदार फिनिश किया. बेल्जियम के गोलकीपर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को गोल में जाने से नहीं रोक सके। फ्रांस ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली.
फ्रांस की वापसी यहीं नहीं रुकी. माइकल ओलिसे ने इसके बाद शानदार अंदाज में दो और गोल दाग दिए. ओलिसे ने 88वें मिनट में पहला गोल किया और फिर इंजरी टाइम में 90+1वें मिनट पर दूसरा गोल दागकर अपना ब्रैस पूरा किया. दोनों गोल में डेसिरे डुए की भूमिका अहम रही. इस तरह फ्रांस ने महज 14 मिनट के अंदर चार गोल करते हुए स्कोर 4-1 कर दिया.
बेल्जियम के खिलाफ इस शानदार जीत के साथ फ्रांस ने ग्रुप A1 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. टीम ने जिदान के कार्यकाल की शुरुआत में अब तक 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा है. फ्रांस के अगले मुकाबले नवंबर में होंगे. टीम 12 नवंबर को मिलान में इटली का सामना करेगी, जबकि 15 नवंबर को बोर्डो में तुर्की के खिलाफ खेलेगी.