/ब्रॉन्ज मेडल की जंग: इंग्लैंड-फ्रांस में होगी टक्कर, जानें तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को मिलेंगे कितने करोड़

वर्ल्ड कप के व्यस्त शेड्यूल के बाद दोनों मैनेजर अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं और प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकते हैं. इससे उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट का अधिकांश समय बेंच पर बिताया है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर कोबी मैनू ने अब तक एक भी मिनट नहीं खेला है. डेक्लान राइस के बीमारी से उबरने के बीच ट्यूकेल इस युवा खिलाड़ी को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका दे सकते हैं. इसी तरह, ओली वॉटकिंस और इवान टोनी जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है. फ्रांस की ओर से दिग्गज मिडफील्डर एन'गोलो कांटे (N'Golo Kante) को भी अपना अंतिम वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिल सकता है. साथ ही, रेयान चर्की (Rayan Cherki) को भी शुरुआती लाइनअप में जगह मिल सकती है.