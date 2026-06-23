FIFA World Cup 2026 France Vs Iraq (FRA vs IRQ) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप I के एक अहम मैच में फ्रांस का सामना इराक से हो रहा है. फिलाडेल्फिया स्टेडियम में फ्रांस ने मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही बढ़त हासिल कर ली. उसके लिए कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने गोल किया. यह उनका फ्रांस के लिए 100वां मैच है और उन्होंने इसे यादगार बना लिया है. मैच के हाफटाइम तक फ्रांस की टीम 1-0 से आगे है.
वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल
18 - लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
16 - मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी)
15 - किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)
15 - रोनाल्डो (ब्राजील)
14 - गर्ड मुलर (जर्मनी)
13 - जस्ट फोंटेन (फ्रांस)
12 - पेले (ब्राजील)
ग्रुप के अपने पहले मैच में 'लेस ब्लूज' (फ्रांस की टीम) ने मजबूत सेनेगल टीम को 3-1 से हराया था. उस मैच में कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागे थे. एम्बाप्पे 58 इंटरनेशनल गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए थे. दूसरी ओर, इराक के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत मुश्किल रही और उसे नॉर्वे के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा.