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France Vs Paraguay Live Score: फ्रांस को पैराग्वे ने पहले हाफ में नहीं करने दिया गोल, 0-0 की बराबरी पर स्कोर

France vs Paraguay Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से हो रहा है. ह्यूस्टन स्टेडियम में फ्रांस की टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरी है. मैच के पहले हाफ में स्कोर फिलहाल 0-0 की बराबरी पर है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 02:48 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:29 AM IST
France Vs Paraguay Live Score: फ्रांस को पैराग्वे ने पहले हाफ में नहीं करने दिया गोल, 0-0 की बराबरी पर स्कोर
Image Credit: फ्रांस बनाम पैराग्वे फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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