France Vs Paraguay Live Score: फ्रांस को पैराग्वे ने पहले हाफ में नहीं करने दिया गोल, 0-0 की बराबरी पर स्कोर

FIFA World Cup 2026, France vs Paraguay (FRA vs PAR) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से हो रहा है. ह्यूस्टन स्टेडियम में फ्रांस की टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरी है. उसके सामने जर्मनी को राउंड ऑफ 32 में हराकर सबको चौंकाने वाली पैराग्वे की टीम है. पहले हाफ में पैराग्वे ने फ्रांस जैसी मजबूत टीम को गोल नहीं करने दिया. हाफटाइम तक स्कोर 0-0 की बराबरी पर है.
फ्रांस और पैराग्वे के बीच इस मैच को जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से भिड़ेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार गुरुवार (9 जुलाई) की देर रात 1:30 बजे से खेला जाएगा. मोरक्को ने प्री-क्वार्टर फाइनल में सह-मेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर अंतिम-8 का टिकट कटाया है. वह वर्ल्ड कप में दो बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली अफ्रीकी टीम है.