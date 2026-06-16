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France Vs Senegal Live Score: किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस के सामने सेनेगल की चुनौती, मैच में पहले गोल का इंतजार

France vs Senegal Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप I में फ्रांस और सेनेगल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. मैच में हाफटाइम का खेल हो चुका है और दोनों टीमें अब तक एक भी गोल नहीं कर पाई हैं. स्कोर 0-0 की बराबरी पर है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 01:33 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:33 AM IST
France Vs Senegal Live Score: किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस के सामने सेनेगल की चुनौती, मैच में पहले गोल का इंतजार
Image Credit: फ्रांस बनाम सेनेगल लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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