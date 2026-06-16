FIFA World Cup 2026 France vs Senegal Live Score (FRA vs SEN) : फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप I में फ्रांस और सेनेगल के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी के न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने हैं. मैच में हाफटाइम का खेल हो चुका है और दोनों टीमें अब तक एक भी गोल नहीं कर पाई हैं. स्कोर 0-0 की बराबरी पर है.
24 साल बाद कॉम्पिटिटिव फुटबॉल में इन दोनों देशों के बीच यह पहला मुकाबला है. इससे पहले फ्रांस और सेनेगल 2002 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में भिड़े थे. तब सेनेगल ने बड़ा उलटफेर करते हुए तत्कालीन डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हरा दिया था.
27 साल के एम्बाप्पे ने फ्रांस की टीम के लिए अब तक 56 गोल किए हैं और वे फ्रांस के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर ओलिवियर जिरूड के रिकॉर्ड की बराबरी करने से बस एक गोल दूर हैं. इन 56 गोलों में से 12 गोल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान किए गए हैं, जिससे वे जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के बनाए ऑल-टाइम रिकॉर्ड से सिर्फ चार गोल पीछे हैं.
भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैसे देखें और स्ट्रीम करें?
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