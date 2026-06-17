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Iraq Vs Norway Live Score: 28 साल बाद वर्ल्ड कप में खेलने उतरा नॉर्वे, इराक से टक्कर, हालैंड पर नजरें

Iraq Vs Norway Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप I के दूसरे मैच में नॉर्वे और इराक की टीमें आमने-सामने हैं. फॉक्सबोरो में जिलेट स्टेडियम में सबकी नजरें 'गोल मशीन' के नाम से मशहूर नॉर्वे के धांसू स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड पर हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 03:25 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:25 AM IST
Iraq Vs Norway Live Score: 28 साल बाद वर्ल्ड कप में खेलने उतरा नॉर्वे, इराक से टक्कर, हालैंड पर नजरें
Image Credit: इराक बनाम नॉर्वे मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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