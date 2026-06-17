FIFA World Cup 2026 Iraq Vs Norway Live Score (IRQ vs NOR): फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप I के दूसरे मैच में नॉर्वे और इराक की टीमें आमने-सामने हैं. फॉक्सबोरो में जिलेट स्टेडियम में सबकी नजरें 'गोल मशीन' के नाम से मशहूर नॉर्वे के धांसू स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड पर हैं. पहले हाफ में दोनों टीमों को गोल का इंतजार है. फिलहाल स्कोर 0-0 की बराबरी पर है.
'लायंस ऑफ मेसोपोटामिया' (इराक) लगभग चार दशकों के लंबे इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप में वापसी कर रहे हैं, जबकि 'वाइकिंग्स' (नॉर्वे) भी 28 साल बाद वर्ल्ड कप में लौट रहे हैं. इस ग्रुप में अन्य दो टीमें फ्रांस और सेनेगल है. फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराकर ग्रुप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. उसके लिए कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागे.
भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैसे देखें और स्ट्रीम करें?
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