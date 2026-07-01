/किलियन एम्बाप्पे का जलवा! स्वीडन को रौंदकर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, अब जर्मनी को हराने वाली टीम से होगी टक्कर

Kylian Mbappe France vs Sweden: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से करारी मात दी.इस शानदार जीत के साथ फ्रांस ने टूर्नामेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब फ्रांसीसी टीम अगले राउंड में पैराग्वे का सामना करेगी. पैराग्वे ने जर्मनी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. फ्रांस के लिए इस मैच में एक बार फिर से कप्तान किलियन एम्बाप्पे हीरो बनकर सामने आए.
किलियन एम्बाप्पे ने दो शानदार गोल किए, जबकि ब्रैडली बारकोला ने एक गोल दागकर जीत में अपना योगदान दिया. स्वीडन के खिलाफ किए गए दो गोलों के साथ ही एम्बाप्पे अब फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अपने करियर में नॉकआउट मैचों में कुल 10 गोल कर लिए हैं, जिससे उन्होंने ब्राजील के महान खिलाड़ी लियोनिडास और रोनाल्डो (दोनों के 8-8 गोल) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है. एम्बाप्पे ने यह उपलब्धि मात्र 9 नॉकआउट मैचों में हासिल की है.
A strong performance sees France through #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
इस साल के वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट की रेस काफी रोमांचक हो गई है. एम्बाप्पे अब इस टूर्नामेंट में 6 गोल के साथ अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की बराबरी पर पहुंच गए हैं. अगर सर्वकालिक (All-time) वर्ल्ड कप गोलों की बात करें, तो मेसी 19 गोल के साथ पहले स्थान पर हैं. वहीं, एम्बाप्पे अब 18 गोल के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. एम्बाप्पे ने अब तक कुल 18 वर्ल्ड कप मैचों में 18 गोल किए हैं.
France have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
राउंड ऑफ 32 में जीत के बाद अब फ्रांस का मुकाबला 5 जुलाई को फिलाडेल्फिया में पैराग्वे से होगा. भारतीय समयानुसार (IST) यह मैच सुबह 2:30 बजे खेला जाएगा. पैराग्वे ने राउंड ऑफ 32 में चार बार की वर्ल्ड विजेता जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर बड़ा उलटफेर किया है, इसलिए फ्रांस के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है.