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किलियन एम्बाप्पे का जलवा! स्वीडन को रौंदकर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, अब जर्मनी को हराने वाली टीम से होगी टक्कर

Kylian Mbappe, France vs Sweden: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. किलियन एम्बाप्पे ने दो गोल दागकर नॉकआउट मैचों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब वह गोल्डन बूट की रेस में मेसी के बराबर पहुंच गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 04:48 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:48 AM IST
किलियन एम्बाप्पे का जलवा! स्वीडन को रौंदकर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस, अब जर्मनी को हराने वाली टीम से होगी टक्कर
Image Credit: किलियन एम्बाप्पे के दो गोलों की मदद से फ्रांस ने स्वीडन को हराया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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