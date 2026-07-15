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सेमीफाइनल में स्पेन ने धोया... फिर भी एक और मैच क्यों खेलेगा फ्रांस? गोल्डन बूट पर होगी एम्बाप्पे की नजर

सेमीफाइनल में स्पेन से हारकर ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो चुकी फ्रांस की टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान पर उतरेगी. उनका मुकाबला अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के हारने वाली टीम से होगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप में इसे थर्ड प्लेस का मुकाबला कहा जाता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:04 PM IST
सेमीफाइनल में स्पेन ने धोया... फिर भी एक और मैच क्यों खेलेगा फ्रांस? गोल्डन बूट पर होगी एम्बाप्पे की नजर
Image Credit: (AP Photo) सेमीफाइनल में स्पेन ने धोया... फिर भी एक और मैच क्यों खेलेगा फ्रांस?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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