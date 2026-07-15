/सेमीफाइनल में स्पेन ने धोया... फिर भी एक और मैच क्यों खेलेगा फ्रांस? गोल्डन बूट पर होगी एम्बाप्पे की नजर

FIFA World Cup 2026: फ्रांस फुटबॉल टीम भले ही सेमीफाइनल में स्पेन से हारकर ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनका सफर समाप्त नहीं हुआ है. जी हां, 27 साल के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे एक और बार एक्शन में होंगे. गोल्डन बूट की जंग दिलचस्प हो गई है और एम्बाप्पे के पास अभी भी ये खिताब जीतने का मौका है. 14 जुलाई को हुए पहले सेमीफाइनल मैच में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से रौंद दिया. 16 साल के लंबे इंतजार के बाद स्पैनिश टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है.
ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो चुकी फ्रांस की टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान पर उतरेगी. उनका मुकाबला अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के हारने वाली टीम से होगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप में इसे थर्ड प्लेस का मुकाबला कहा जाता है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही फ्रेंच टीम किसी भी कीमत पर इस मुकाबले को जीतना चाहेगी.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में थर्ड प्लेस के लिए जंग रविवार, 19 जुलाई को होगा. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल में पराजित होने वाली टीम फ्रांस से भिड़ेगी, जबकि जीतने वाली टीम अगले दिन 20 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे फाइनल में स्पेन से टक्कर लेगी. बता दें कि स्पेन आखिरी और एकमात्र बार 2010 में फाइनल में पहुंचा था और उसने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब जीता था.
किलियन एम्बाप्पे का अपने करियर में दूसरी बार विश्व कप जीतने का सपना तो टूट गया है, लेकिन अब उनकी नजर लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट जीतने पर होगी. इस रेस में उनके और अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी के बीच जबरदस्त टक्कर है. वहीं, इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंगहम भी इस रेस में बने हुए हैं.
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल
20वें मिनट में फ्रांस के डिफेंडर से बड़ी गलती हुई और उन्हें पेनल्टी दिया गया.
22वें मिनट में मिकेल ओयारजाबल ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई.
हाफ टाइम तक स्कोर: स्पेन 1-0 फ्रांस
58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने शानदार फिनिश कर स्पेन को 2-0 से आगे कर दिया और फ्रांस की हार लगभग तय हो गई.
61वें मिनट में लामिन यामल ने स्पेन के लिए लगभग 3-0 का स्कोर कर दिया था, लेकिन रेफरी ने इसे ऑफसाइड करार दिया और गोल रद्द हो गया.
फाइनल स्कोर: स्पेन 2- 0 फ्रांस.