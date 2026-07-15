/सेमीफाइनल में स्पेन ने धोया... फिर भी एक और मैच क्यों खेलेगा फ्रांस? गोल्डन बूट पर होगी एम्बाप्पे की नजर

FIFA World Cup 2026: फ्रांस फुटबॉल टीम भले ही सेमीफाइनल में स्पेन से हारकर ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनका सफर समाप्त नहीं हुआ है. जी हां, 27 साल के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे एक और बार एक्शन में होंगे. गोल्डन बूट की जंग दिलचस्प हो गई है और एम्बाप्पे के पास अभी भी ये खिताब जीतने का मौका है. 14 जुलाई को हुए पहले सेमीफाइनल मैच में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से रौंद दिया. 16 साल के लंबे इंतजार के बाद स्पैनिश टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है.