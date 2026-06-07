उम्र सिर्फ 19 साल और इनाम 31 करोड़, क्ले कोर्ट पर इस खिलाड़ी ने पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा नया इतिहास

French Open Final Mirra Andreeva vs Maja Chwalinska: मीरा एंड्रीवा अब फ्रेंच ओपन की नई चैंपियन हैं. 19 साल की इस रूसी खिलाड़ी ने शनिवार को रोलां गैरो में महिला एकल फाइनल में पोलैंड की माजा श्वालिंस्का को 6-3, 6-2 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. इस जीत के साथ एंड्रीवा 1992 में मोनिका सेलेस के बाद पेरिस में ट्रॉफी जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं. सेलेस ने 18 साल की उम्र में अपना लगातार तीसरा खिताब जीता था.
मैच में पहली सर्विस से ही एंड्रीवा काफी आत्मविश्वासी और शांत नजर आईं, खासकर उस खिलाड़ी के लिए जो अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थी. उन्होंने दोनों सेटों में श्वालिंस्का की सर्विस जल्दी तोड़ी और मैच पर अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी. अपने सटीक ग्राउंडस्ट्रोक, शानदार मूवमेंट और भरोसेमंद सर्विस के जरिए उन्होंने 24 वर्षीय पोलिश क्वालीफायर को लगातार दबाव में रखा. श्वालिंस्का ने वही जज्बा दिखाया जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था और उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी, लेकिन एंड्रीवा की निरंतरता ने उन्हें थका दिया. अंत में एंड्रीवा ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की और कोर्ट फिलिप-चैट्रियर पर जश्न शुरू हो गया.
श्वालिंस्का का सफर भी अपने आप में अद्भुत रहा. दुनिया में 114वें नंबर पर रहने वाली इस खिलाड़ी ने क्वालीफाइंग दौर से अपनी जगह बनाई और लगातार नौ मैचों की जीत के साथ रोलां गैरो के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला क्वालीफायर बनीं. उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए डिप्रेशन और चोट जैसी कई व्यक्तिगत बाधाओं को पार किया था. भले ही ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई, लेकिन उनके इस प्रदर्शन ने दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीत लिया. यह एक सच्ची 'अंडरडॉग' कहानी थी जिसने पूरे टूर्नामेंट को रोशन कर दिया.
एंड्रीवा के लिए यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से कहीं बढ़कर है. उन्होंने सेमीफाइनल में 15वीं वरीयता प्राप्त मार्टा कोस्तुक को आसानी से हराया था और वह पिछले कुछ वर्षों से रोलां गैरो में अपनी लय बना रही थीं. इससे पहले भी वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थीं. महज 19 साल की उम्र में वह इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड स्लैम विजेताओं की श्रेणी में शामिल हो गई हैं और उन्होंने खुद को एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर लिया है.
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— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
इस ऐतिहासिक जीत के साथ एंड्रीवा को 3.25 मिलियन डॉलर (लगभग 31 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली. दूसरी ओर, श्वालिंस्का ने पेरिस में 1.624 मिलियन डॉलर (लगभग 15.25 करोड़ रुपये) जीतकर अपनी करियर की कुल कमाई को दोगुना कर लिया है. उनके पिता एक कोयला खदान में इलेक्ट्रीशियन और मां एक खेल सुविधा में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती हैं. इस हार के बावजूद वह पेरिस से एक ऐसी कहानी लेकर विदा हो रही हैं जिसे टेनिस जगत लंबे समय तक याद रखेगा.