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उम्र सिर्फ 19 साल और इनाम 31 करोड़, क्ले कोर्ट पर इस खिलाड़ी ने पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा नया इतिहास

Mirra Andreeva vs Maja Chwalinska: 19 वर्षीय रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन की नई चैंपियन बनीं. माजा श्वालिंस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया. जानिए एंड्रीवा की इस शानदार जीत और श्वालिंस्का के यादगार सफर की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:53 AM IST
उम्र सिर्फ 19 साल और इनाम 31 करोड़, क्ले कोर्ट पर इस खिलाड़ी ने पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा नया इतिहास
Image Credit: मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन की नई चैंपियन बनी हैं.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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