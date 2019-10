French Open: सात्विक-चिराग की जोड़ी खिताब जीतने से चूकी, मिला सिल्वर मेडल

पेरिस: भारत की बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) तथा चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 750 फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट (French Open) के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें दुनिया की नंबर एक जोड़ी, इंडोनेशिया की मार्कस गिडोइन (Marcus Gideon) और केविन संजय सुकामुल्यो (Kevin Sanjaya Sukamuljo) ने रविवार को सीधे सेटों में 21-18, 21-16 से हराया.

टिक नहीं सके चिराग-सात्विक

इंडोनेशिया की जोड़ी को इस जीत से गोल्ड मेडल हासिल हुआ वहीं चिराग और सात्विक को सिल्वर से संतोष करना पड़ा. दोनों जोड़ियों के बीच यह रोमांचक मुकाबला केवल आधे घंटे ही चला. दुनिया के 11 नंबर की जोड़ी चिराग और सात्विक ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे इंडोनेशियाई जोड़ी के आगे टिक नहीं सके. शुरुआत में भारतीय जोड़ी ने बढ़िया खेल दिखा कर उम्मीदें जगाईं लेकिन मार्कस और केविन के अनुभव और तेजी के आगे चिराग और सात्विक पिछड़ने लगे और पहला सेट 21-11 से गंवा दिया.

Exceptional week at the French Riviera comes to an end as @satwiksairaj and @Shettychirag04 conclude their #FrenchOpenSuper750 campaign as Runners Up (18-21, 16-21) Most memorable take away for the duo will be 3 top10 wins in last 7 days, Kudos Guys!#IndiaontheRise#badminton pic.twitter.com/t9HkQOE04O

— BAI Media (@BAI_Media) October 27, 2019