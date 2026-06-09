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किसी का घुटना टूटा, कोई पीठ की चोट से हुआ बाहर... FIFA World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे ये स्टार, देखें इंजर्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज दो दिन बाद होने जा रहा है. फुटबॉल फैंस के लिए ये टूर्नामेंट किसी त्यौहार से कम नहीं. 11 जून से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस मेगा टूर्नामेंट में कुल 1248 खिलाड़ी शामिल होंगे, लेकिन उन प्लेयर्स की लिस्ट भी लंबी है जो इस टूर्नामेंट से चोट के चलते बाहर हो गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:16 PM IST
किसी का घुटना टूटा, कोई पीठ की चोट से हुआ बाहर... FIFA World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे ये स्टार, देखें इंजर्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट
Image Credit: FIFA WC 2026

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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