/किसी का घुटना टूटा, कोई पीठ की चोट से हुआ बाहर... FIFA World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे ये स्टार, देखें इंजर्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

महज 18 साल के लेनार्ट कार्ल भी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हैं. वह चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे. लेनार्ट कार्ल को जर्मनी के कोच जूलियन नागेल्समैन ने टीम में बुलाया. हालांकि, दुर्भाग्य तब हुआ जब 18 साल के इस खिलाड़ी को USA के खिलाफ जर्मनी के फ्रेंडली मैच से पहले ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों में चोट लग गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह RB लीपज़िग के असान ओएद्राओगो को टीम में शामिल किया गया है.