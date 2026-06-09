/किसी का घुटना टूटा, कोई पीठ की चोट से हुआ बाहर... FIFA World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे ये स्टार, देखें इंजर्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज दो दिन बाद होने जा रहा है. फुटबॉल फैंस के लिए ये टूर्नामेंट किसी त्यौहार से कम नहीं. 11 जून से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा. 11 जुलाई को होस्ट मैक्सिको का मुकाबला मैक्सिको सिटी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से होगा. इस मेगा टूर्नामेंट में कुल 1248 खिलाड़ी शामिल होंगे, हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं.
जावी सिमंस (नीदरलैंड्स)
टोटेनहम हॉटस्पर के मिडफील्डर जावी सिमंस अप्रैल में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए जब वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स के खिलाफ प्रीमियर लीग 2025-26 मैच में उन्हें चोट लगी. 23 साल के सिमंस के दाहिने घुटने का एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (ACL) गेम के दूसरे हाफ के दौरान फट गया, जिसके बाद उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ा और वह फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए.
रोड्रिगो (ब्राजील)
ब्राजील के स्टार रोड्रिगो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अचानक किस्मत क्रूर हो गई. उनके दाहिने पैर में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फटने की शिकायत मिली और लेटरल मेनिस्कस में चोट का पता चला. यह चोट उन्हें मार्च में गेटाफे के खिलाफ एक लीग मैच के दौरान लगी थी.
ह्यूगो एकिटिके (फ्रांस)
फ्रांस के ह्यूगो एकिटिके, ओलिवियर गिरौड की फीफा वर्ल्ड कप में कमी पूरी करने के लिए तैयार थे जिन्होंने 2024 में संन्यास लिया था. लेकिन UEFA चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट-जर्मेन के खिलाफ लिवरपूल के लिए खेलते हुए 23 साल के इस खिलाड़ी का एच्लीस टेंडन फट गया, जिससे उन्हें समर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा.
फर्मिन लोपेज (स्पेन)
स्पेनिश मिडफील्डर फर्मिन लोपेज का भी नाम इस लिस्ट में है. वह बार्सिलोना के साथ शानदार सीजन के बाद टीम में जगह बनाने की उम्मीद कर रहे थे. उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 13 गोल किए और 17 असिस्ट दिए, जिससे क्लब ने ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप जीता. लेकिन पिछले महीने रियल बेटिस के खिलाफ ला लीगा मैच के दौरान उनके दाहिने पैर की पांचवीं मेटाटार्सल हड्डी टूट गई, जिससे वह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए.
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सर्गे ग्नाबरी (जर्मनी)
59 मैचों में 26 गोल करने वाले सर्गे ग्नाबरी जर्मनी के एक्टिव टॉप स्कोरर के तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल होने वाले थे. लेकिन अप्रैल में उनके दाहिने पैर की एडक्टर मांसपेशी फट गई, जिससे वह बायर्न म्यूनिख के बाकी सीजन और फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए.
मैथिज्स डी लिग्ट (नीदरलैंड्स)
मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर मैथिज्स डी लिग्ट ने इस सीजन की अच्छी शुरुआत की थी और क्लब के पहले 13 प्रीमियर लीग मैचों में हर मिनट खेले थे, लेकिन पीठ की चोट ने उनके परफॉर्मेंस पर ब्रेक लगा दिया. पिछले महीने उनकी सर्जरी हुई और अगले सीजन की शुरुआत तक उनके लौटने की उम्मीद नहीं है.
एस्टेवाओ (ब्राजील)
ब्राजील के शानदार धमाकेदार खिलाड़ी एस्टेवाओ इस वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार थे. उन्होंने ब्राजील के लिए अपने पिछले छह मैचों में पांच गोल किए थे. ऐसे में वह टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते थे. लेकिन इन फॉर्म खिलाड़ी अप्रैल में चोट का शिकार हो गए. मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ चेल्सी के लिए खेलते समय 19 साल का ये युवा खिलाड़ी हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गया. जिसके चलते फीफा वर्ल्ड कप 2026 से उन्हें बाहर होना पड़ा है.
काओरु मितोमा (जापान)
पहली बार राउंड ऑफ 16 से आगे बढ़ने की जापान की कोशिश को तब बड़ा झटका लगा. विंगर काओरु मितोमा, वॉल्व्स के खिलाफ ब्राइटन के मैच में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
लेनार्ट कार्ल (जर्मनी)
महज 18 साल के लेनार्ट कार्ल भी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हैं. वह चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे. लेनार्ट कार्ल को जर्मनी के कोच जूलियन नागेल्समैन ने टीम में बुलाया. हालांकि, दुर्भाग्य तब हुआ जब 18 साल के इस खिलाड़ी को USA के खिलाफ जर्मनी के फ्रेंडली मैच से पहले ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों में चोट लग गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह RB लीपज़िग के असान ओएद्राओगो को टीम में शामिल किया गया है.
वेस्ले (ब्राजील)
ब्राजील को एक और तगड़ा झटका तब लगा जब उनका ट्रंप कार्ड चोटिल हुआ. ब्राजील को बिना किसी स्पेशलिस्ट राइट-बैक के वर्ल्ड कप उतरना होगा. AS रोमा के वेस्ले को मिस्र के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान जांघ में चोट लगी थी और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. उनकी जगह अटलांटा के मिडफील्डर एडरसन को टीम में शामिल किया गया है.
बिली गिलमोर (स्कॉटलैंड)
बिली गिलमोर स्कॉटलैंड के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन में एक अहम खिलाड़ी थे, लेकिन वे फाइनल में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि कुराकाओ के खिलाफ स्कॉटलैंड के आखिरी वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी.