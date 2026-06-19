FIFA World Cup Hat-Trick Full List: फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर कोई है तो वह फीफा विश्व कप ही है. 1930 में पहला फीफा विश्व कप हुआ था. तब से लेकर अब तक इस मेगा इवेंट में कई खिलाड़ी आए और गए, लेकिन उन दिग्गजों का नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिन्होंने इस मंच पर गोल की हैट्रिक पूरी की. हम आपके लिए आज उन सभी खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाकर अपना नाम अमर किया है.
दरअसल, फीफा विश्व कप के मंच पर गोल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है, लेकिन इसी महामंच पर 'हैट्रिक' (एक ही मैच में 3 गोल) ठोक देना एक ऐसा कारनामा है, जो सिर्फ फुटबॉल इतिहास के कुछ चुनिंदा और महान खिलाड़ियों के नसीब में आया है. ये वही दिग्गज हैं, जिन्होंने अकेले के दम पर मैच का रुख पलटा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के दौरान कनाडा के स्टार फॉरवर्ड जोनाथन डेविड (Jonathan David) ने कतर के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया है. इस धमाके के साथ ही वह लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पेले जैसे सर्वकालिक महान दिग्गजों के उस 'एलीट क्लब' में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने का गौरव हासिल किया है.
हंगरी के लास्जलो किस (László Kiss) वर्ल्ड कप इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने स्थानापन्न (सब्सटिट्यूट/बेंच से आकर) खिलाड़ी के रूप में हैट्रिक लगाई थी. उन्होंने 1982 के वर्ल्ड कप में अल साल्वाडोर के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी और अपनी टीम को 10-1 की ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. यह वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज हैट्रिक भी है.
इंग्लैंड के जॉफ हर्स्ट (Geoff Hurst) ने 1966 के वर्ल्ड कप फाइनल में पश्चिम जर्मनी के खिलाफ शानदार ट्रेबल (हैट्रिक) मारकर अपनी टीम को 4-2 से चैंपियन बनाया था. वह फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे.
अर्जेंटीना के दिग्गज गेब्रियल बतिस्तुता (Gabriel Batistuta) के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. वह इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग वर्ल्ड कप संस्करणों (1994 और 1998) में हैट्रिक बनाई है.
मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक दो हैट्रिक लग चुकी हैं. पहली हैट्रिक अर्जेंटीना के महान कप्तान लियोनल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ लगाई थी और अब जोनाथन डेविड ने कतर के खिलाफ यह कारनामा दोहराया है.
|खिलाड़ी (Player)
|देश (Country)
|बनाम (Against)
|साल (Year)
|बर्ट पाटेनाउड
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|पराग्वे
|1930
|गुइलेर्मो स्टेराइल
|अर्जेंटीना
|मेक्सिको
|1930
|पेड्रो सिया
|उरुग्वे
|यूगोस्लाविया
|1930
|एंजेलो शियावियो
|इटली
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|1934
|एडमंड कोहेन
|जर्मनी
|बेल्जियम
|1934
|ओल्ड्रिच नेजेडली
|चेकोस्लोवाकिया
|जर्मनी
|1934
|अर्न्स्ट विलीमोव्स्की*
|पोलैंड
|ब्राजील
|1938
|लियोनिदास
|ब्राजील
|पोलैंड
|1938
|गुस्ताव वेटरस्टॉर्म
|स्वीडन
|क्यूबा
|1938
|हैरी एंडरसन
|स्वीडन
|क्यूबा
|1938
|ऑस्कर मिगुएज़
|उरुग्वे
|बोलीविया
|1950
|एडेमिर*
|ब्राजील
|स्वीडन
|1950
|सैंडोर कोक्सिस
|हंगरी
|दक्षिण कोरिया
|1954
|एरिच प्रोब्स्ट
|ऑस्ट्रिया
|चेकोस्लोवाकिया
|1954
|कार्लोस बोर्गेस
|उरुग्वे
|स्कॉटलैंड
|1954
|सैंडोर कोक्सिस*
|हंगरी
|पश्चिम जर्मनी
|1954
|बुरहान सरगिन
|तुर्की
|दक्षिण कोरिया
|1954
|मैक्स मोरलॉक
|पश्चिम जर्मनी
|तुर्की
|1954
|थियोडोर वैगनर
|ऑस्ट्रिया
|स्विट्जरलैंड
|1954
|जोसेफ हुगी
|स्विट्जरलैंड
|ऑस्ट्रिया
|1954
|जस्ट फोंटेन
|फ्रांस
|पराग्वे
|1958
|पेले (Pelé)
|ब्राजील
|फ्रांस
|1958
|जस्ट फोंटेन*
|फ्रांस
|पश्चिम जर्मनी
|1958
|फ्लोरियन अल्बर्ट
|हंगरी
|बुल्गारिया
|1962
|यूसेबियो*
|पुर्तगाल
|दक्षिण कोरिया
|1966
|जॉफ हर्स्ट
|इंग्लैंड
|पश्चिम जर्मनी
|1966
|गर्ड म्युलर
|पश्चिम जर्मनी
|बुल्गारिया
|1970
|गर्ड म्युलर
|पश्चिम जर्मनी
|पेरू
|1970
|दुसान बाजेविक
|यूगोस्लाविया
|ज़ैरे
|1974
|आंद्रेज सार्मच
|पोलैंड
|हैती
|1974
|रॉब रेंसिनब्रिंक
|नीदरलैंड
|ईरान
|1978
|टेओफिलो कुबिलास
|पेरू
|ईरान
|1978
|लास्ज़लो किस
|हंगरी
|अल साल्वाडोर
|1982
|कार्ल-हेंज रुमेनिगे
|पश्चिम जर्मनी
|चिली
|1982
|ज़ुबिगन्यू बोनेक
|पोलैंड
|बेल्जियम
|1982
|पाओलो रॉसी
|इटली
|ब्राजील
|1982
|प्रेबेन एलकजेर
|डेनमार्क
|उरुग्वे
|1986
|गैरी लाइनकर
|इंग्लैंड
|पोलैंड
|1986
|इगोर बेलानोव
|सोवियत संघ
|बेल्जियम
|1986
|एमिलियो बुत्रागुएनो*
|स्पेन
|डेनमार्क
|1986
|मिशेल
|स्पेन
|दक्षिण कोरिया
|1990
|टॉमस स्कुहारी
|चेकोस्लोवाकिया
|कोस्टा रिका
|1990
|गेब्रियल बतिस्तुता
|अर्जेंटीना
|ग्रीस
|1994
|ओलेग सालेन्को*
|रूस
|कैमरून
|1994
|गेब्रियल बतिस्तुता
|अर्जेंटीना
|जमैका
|1998
|मिरोस्लाव क्लोस
|जर्मनी
|सऊदी अरब
|2002
|पाउलेटा
|पुर्तगाल
|पोलैंड
|2002
|गोंजालो हिगुएन
|अर्जेंटीना
|दक्षिण कोरिया
|2010
|थॉमस म्युलर
|जर्मनी
|पुर्तगाल
|2014
|ज़ेरदान शाकिरी
|स्विट्जरलैंड
|होंडुरास
|2014
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|पुर्तगाल
|स्पेन
|2018
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|पनामा
|2018
|गोंजालो रामोस
|पुर्तगाल
|स्विट्जरलैंड
|2022
|किलियन एम्बापे
|फ्रांस
|अर्जेंटीना
|2022
|लियोनल मेसी
|अर्जेंटीना
|अल्जीरिया
|2026
|जोनाथन डेविड
|कनाडा
|कतर
|2026