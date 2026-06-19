बर्ट पाटेनाउड संयुक्त राज्य अमेरिका पराग्वे 1930

गुइलेर्मो स्टेराइल अर्जेंटीना मेक्सिको 1930

पेड्रो सिया उरुग्वे यूगोस्लाविया 1930

एंजेलो शियावियो इटली संयुक्त राज्य अमेरिका 1934

एडमंड कोहेन जर्मनी बेल्जियम 1934

ओल्ड्रिच नेजेडली चेकोस्लोवाकिया जर्मनी 1934

अर्न्स्ट विलीमोव्स्की* पोलैंड ब्राजील 1938

लियोनिदास ब्राजील पोलैंड 1938

गुस्ताव वेटरस्टॉर्म स्वीडन क्यूबा 1938

हैरी एंडरसन स्वीडन क्यूबा 1938

ऑस्कर मिगुएज़ उरुग्वे बोलीविया 1950

एडेमिर* ब्राजील स्वीडन 1950

सैंडोर कोक्सिस हंगरी दक्षिण कोरिया 1954

एरिच प्रोब्स्ट ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया 1954

कार्लोस बोर्गेस उरुग्वे स्कॉटलैंड 1954

सैंडोर कोक्सिस* हंगरी पश्चिम जर्मनी 1954

बुरहान सरगिन तुर्की दक्षिण कोरिया 1954

मैक्स मोरलॉक पश्चिम जर्मनी तुर्की 1954

थियोडोर वैगनर ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड 1954

जोसेफ हुगी स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया 1954

जस्ट फोंटेन फ्रांस पराग्वे 1958

पेले (Pelé) ब्राजील फ्रांस 1958

जस्ट फोंटेन* फ्रांस पश्चिम जर्मनी 1958

फ्लोरियन अल्बर्ट हंगरी बुल्गारिया 1962

यूसेबियो* पुर्तगाल दक्षिण कोरिया 1966

जॉफ हर्स्ट इंग्लैंड पश्चिम जर्मनी 1966

गर्ड म्युलर पश्चिम जर्मनी बुल्गारिया 1970

गर्ड म्युलर पश्चिम जर्मनी पेरू 1970

दुसान बाजेविक यूगोस्लाविया ज़ैरे 1974

आंद्रेज सार्मच पोलैंड हैती 1974

रॉब रेंसिनब्रिंक नीदरलैंड ईरान 1978

टेओफिलो कुबिलास पेरू ईरान 1978

लास्ज़लो किस हंगरी अल साल्वाडोर 1982

कार्ल-हेंज रुमेनिगे पश्चिम जर्मनी चिली 1982

ज़ुबिगन्यू बोनेक पोलैंड बेल्जियम 1982

पाओलो रॉसी इटली ब्राजील 1982

प्रेबेन एलकजेर डेनमार्क उरुग्वे 1986

गैरी लाइनकर इंग्लैंड पोलैंड 1986

इगोर बेलानोव सोवियत संघ बेल्जियम 1986

एमिलियो बुत्रागुएनो* स्पेन डेनमार्क 1986

मिशेल स्पेन दक्षिण कोरिया 1990

टॉमस स्कुहारी चेकोस्लोवाकिया कोस्टा रिका 1990

गेब्रियल बतिस्तुता अर्जेंटीना ग्रीस 1994

ओलेग सालेन्को* रूस कैमरून 1994

गेब्रियल बतिस्तुता अर्जेंटीना जमैका 1998

मिरोस्लाव क्लोस जर्मनी सऊदी अरब 2002

पाउलेटा पुर्तगाल पोलैंड 2002

गोंजालो हिगुएन अर्जेंटीना दक्षिण कोरिया 2010

थॉमस म्युलर जर्मनी पुर्तगाल 2014

ज़ेरदान शाकिरी स्विट्जरलैंड होंडुरास 2014

क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल स्पेन 2018

हैरी केन इंग्लैंड पनामा 2018

गोंजालो रामोस पुर्तगाल स्विट्जरलैंड 2022

किलियन एम्बापे फ्रांस अर्जेंटीना 2022

लियोनल मेसी अर्जेंटीना अल्जीरिया 2026