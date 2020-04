जहां जन्म लिया उसी अस्पताल को इस स्टार फुटबॉलर ने दिया दान, जानिए पूरी खबर

लंदन: रियाल मैड्रिड (Real Madrid) के स्टार फुटबॉलर गैरेथ बेल (Gareth Bale) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिये कार्डिफ के उस अस्पताल को पांच लाख पाउंड दान दिया है जहां उनका जन्म हुआ था. 7 साल पहले स्पेन के मशहूर क्लब से जुड़ने के बाद चार चैम्पियंस लीग खिताब जीत चुके बेल ने इस दान की घोषणा ‘कार्डिफ एंड वेल हैल्थ बोर्ड’ के एक ट्वीट में की.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzx pic.twitter.com/E9NQnTJRMQ

— Cardiff & Vale UHB (@CV_UHB) April 22, 2020