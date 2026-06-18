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न मेसी, न रोनाल्डो, जिस खिलाड़ी को गौतम गंभीर ने बताया था अपना फेवरेट, उसने वर्ल्ड कप में दागा गोल

England vs Croatia: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर विजयी आगाज किया. हैरी केन ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई, वहीं गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने भी शानदार गोल दागा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:00 AM IST
न मेसी, न रोनाल्डो, जिस खिलाड़ी को गौतम गंभीर ने बताया था अपना फेवरेट, उसने वर्ल्ड कप में दागा गोल
Image Credit: मार्कस रैशफोर्ड और गौतम गंभीर. Picture Credit: AP/BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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