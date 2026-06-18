Gautam Gambhir Marcus Rashford: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने धमाकेदार शुरुआत की. टेक्सास के डलास स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मैच में थॉमस ट्यूकेल की टीम ने क्रोएशिया को 4-2 से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही ट्यूकेल इंग्लैंड के पहले ऐसे विदेशी मैनेजर बन गए हैं, जिन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में जीत हासिल की हो.
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने इस मैच में दो गोल दागकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उन्होंने 12वें मिनट में पेनल्टी और 42वें मिनट में शानदार हेडर के जरिए गोल किए. इन गोलों के साथ ही केन ने गैरी लिनेकर के इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इसके अलावा वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा (5) पेनल्टी गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.
रैशफोर्ड का गोल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक पुराने वायरल वीडियो में मेसी और रोनाल्डो के बजाय रैशफोर्ड को अपना पसंदीदा फुटबॉलर बताया था. स्पोर्ट्सकीड़ा से बातचीत में उन्होंने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी और पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं चुना गया. इन दो दिग्गजों की जगह गंभीर ने रैशफोर्ड को अपना फेवरेट बताया था. आज उनके फेवरेट ने वर्ल्ड कप में गोल करके उनकी बात को सही साबित कर दिया.
Former Indian cricketer Gautam Gambhir picks Marcus Rashford over Lionel Messi and Cristiano Ronaldo
(via @Sportskeeda) pic.twitter.com/bPe5JJiJ5S
— centredevils. (@centredevils) December 10, 2023
रैशफोर्ड ने हाल ही में बार्सिलोना के लिए लोन पर खेलते हुए बेहतरीन सीजन बिताया है, जहां उन्होंने 49 मैचों में 28 गोल योगदान (14 गोल और 14 असिस्ट) दिए थे. रैशफोर्ड अब इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने सर बॉबी चार्लटन और माइकल ओवेन जैसे दिग्गजों के 4 गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. डलास में 70,000 से अधिक दर्शकों के सामने रैशफोर्ड ने अपनी फुर्ती और सटीक फिनिशिंग से साबित कर दिया कि गंभीर का उन पर भरोसा क्यों था.
मैच के पहले हाफ में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी थी. हैरी केन के गोलों के जवाब में क्रोएशिया की ओर से मार्टिन बटुरिना ने 36वें मिनट में और पेटार मूसा ने पहले हाफ के अंतिम क्षणों में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया था. हालांकि, दूसरे हाफ के शुरू होते ही जूड बेलिंघम ने 47वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को फिर से बढ़त दिला दी, जिसे क्रोएशिया अंत तक नहीं काट सका. मैच का अंतिम और निर्णायक गोल मार्कस रशफोर्ड ने 85वें मिनट में किया.
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