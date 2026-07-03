/जर्मनी फुटबॉल में भूचाल! वर्ल्ड कप से बाहर होते ही कोच का इस्तीफा, अब इस दिग्गज को कमान सौंपने की तैयारी

Julian Nagelsmann Jurgen Klopp: फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने एक बार फिर से शर्मनाक प्रदर्शन किया. 2014 में ट्रॉफी जीतने के बाद टीम 2018 और 2022 में ग्रुप राउंड में ही बाहर हो गई. इस बार टीम ने ग्रुप तो पार कर लिया, लेकिन राउंड ऑफ 32 में कमजोर पैराग्वे के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई. इसके बाद जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन (DFB) ने बताया है कि जूलियन नगेल्समैन ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. 38 वर्षीय नगेल्समैन का इस्तीफा पैराग्वे से मिली हार के चार दिन बाद आया है. उनके साथ सहायक कोच बेंजामिन ग्लक और बेंजामिन हुबनर ने भी अपने पद छोड़ दिए हैं. नगेल्समैन ने कहा कि टीम एक नई शुरुआत की हकदार है.