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जर्मनी फुटबॉल में भूचाल! वर्ल्ड कप से बाहर होते ही कोच का इस्तीफा, अब इस दिग्गज को कमान सौंपने की तैयारी

Julian Nagelsmann Jurgen Klopp: फीफा वर्ल्ड कप में हार के बाद जर्मनी में कोच जूलियन नगेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई हुई. उन्हें कोच पद से हटा दिया गया है. हालांकि, यह कहा जा रहा है कि नगेल्समैन ने खुद इस्तीफा दिया है. उनके बाद यॉर्गन क्लॉप जर्मनी के नए मुख्य कोच बन सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 03, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:41 PM IST
जर्मनी फुटबॉल में भूचाल! वर्ल्ड कप से बाहर होते ही कोच का इस्तीफा, अब इस दिग्गज को कमान सौंपने की तैयारी
Image Credit: जूलियन नगेल्समैन और यॉर्गन क्लॉप. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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