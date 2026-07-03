/जर्मनी फुटबॉल में भूचाल! वर्ल्ड कप से बाहर होते ही कोच का इस्तीफा, अब इस दिग्गज को कमान सौंपने की तैयारी

Julian Nagelsmann Jurgen Klopp: फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने एक बार फिर से शर्मनाक प्रदर्शन किया. 2014 में ट्रॉफी जीतने के बाद टीम 2018 और 2022 में ग्रुप राउंड में ही बाहर हो गई. इस बार टीम ने ग्रुप तो पार कर लिया, लेकिन राउंड ऑफ 32 में कमजोर पैराग्वे के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई. इसके बाद जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन (DFB) ने बताया है कि जूलियन नगेल्समैन ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. 38 वर्षीय नगेल्समैन का इस्तीफा पैराग्वे से मिली हार के चार दिन बाद आया है. उनके साथ सहायक कोच बेंजामिन ग्लक और बेंजामिन हुबनर ने भी अपने पद छोड़ दिए हैं. नगेल्समैन ने कहा कि टीम एक नई शुरुआत की हकदार है.
जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन अब जर्गन क्लॉप को नया कोच बनाने के लिए उनसे बातचीत करेगा. एसोसिएशन के अनुसार, लिवरपूल के पूर्व मैनेजर ने पहले ही इस पद को संभालने के लिए अपनी "सामान्य इच्छा" के संकेत दे दिए हैं. क्लॉप 2023-24 सीजन के बाद से कोचिंग से बाहर हैं और वर्तमान में रेड बुल के ग्लोबल हेड ऑफ सॉकर के रूप में कार्यरत हैं.
क्लॉप को लिवरपूल छोड़ने के बाद से लगातार कई कोचिंग नौकरियों से जोड़ा गया है. मार्च में उन्होंने कहा था कि वह एक कोच के रूप में अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. हालांकि, सोमवार को पैराग्वे से हार के बाद जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि यह चर्चा करने का सही समय नहीं है और वह अपने वर्तमान काम का आनंद ले रहे हैं.
जर्मनी को पैराग्वे के खिलाफ 1-1 की बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार का सामना करना पड़ा. यह वर्ल्ड कप के इतिहास में पेनल्टी पर जर्मनी की पहली हार थी. इससे पहले जर्मनी की एकमात्र पेनल्टी हार यूरो 1976 के फाइनल में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ हुई थी. यह लगातार तीसरा वर्ल्ड कप है जब जर्मनी अंतिम-16 तक पहुंचने में नाकाम रहा है.
नगेल्समैन सितंबर 2023 में हांसी फ्लिक के बाद कोच बने थे. उन्होंने 2024 के घरेलू यूरोपीय चैंपियनशिप में जर्मनी को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था, जहां वे स्पेन से हार गए थे. जनवरी 2025 में उनका अनुबंध यूरो 2028 तक बढ़ाया गया था. अपने विदाई संदेश में उन्होंने प्रशंसकों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें टीम द्वारा प्रशंसकों को निराश करने का गहरा दुख है.