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वर्ल्ड कप के बीच इस टीम के खिलाड़ियों ने जीता करोड़ों फैंस का दिल, जेब से पैसे खर्च कर फैंस के लिए किया यह बड़ा काम!

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में परिवहन की भारी कीमतों के बीच जोशुआ किमिच और जर्मन टीम के अन्य खिलाड़ियों ने 600 प्रशंसकों की बस यात्रा का खर्च खुद उठाने का फैसला किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 11, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:22 PM IST
वर्ल्ड कप के बीच इस टीम के खिलाड़ियों ने जीता करोड़ों फैंस का दिल, जेब से पैसे खर्च कर फैंस के लिए किया यह बड़ा काम!
Image Credit: जर्मंनी फुटबॉल फैंस

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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