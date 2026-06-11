/वर्ल्ड कप के बीच इस टीम के खिलाड़ियों ने जीता करोड़ों फैंस का दिल, जेब से पैसे खर्च कर फैंस के लिए किया यह बड़ा काम!

FIFA World Cup Germany Team: जर्मन राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों ने अपने प्रशंसकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने न्यू जर्सी में इक्वाडोर के खिलाफ होने वाले अपने अंतिम ग्रुप मैच के लिए 600 प्रशंसकों की बस यात्रा का खर्च खुद उठाने का फैसला किया है. कप्तान जोशुआ किमिच और उनके साथियों ने यह निर्णय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान परिवहन की अत्यधिक लागत को देखते हुए लिया है.
बीबीसी स्पोर्ट के अनुसार, सेंट्रल न्यूयॉर्क से मेटलाइफ स्टेडियम तक का ट्रेन किराया, जो आमतौर पर 12.90 डॉलर होता है, उसे वर्ल्ड कप के लिए बढ़ाकर 150 डॉलर कर दिया गया था, जिसे भारी विरोध के बाद 98 डॉलर किया गया. वहीं, इसी मार्ग के लिए शटल बस टिकट की कीमत पहले 80 डॉलर तय की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 20 डॉलर किया गया है. न्यू जर्सी की गवर्नर ने इन बढ़ी हुई कीमतों के लिए फीफा (FIFA) के सब्सिडी न देने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है.
जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन (DFB) ने स्पष्ट किया है कि प्रशंसकों के इस यात्रा खर्च का पूरा भार खिलाड़ी वहन करेंगे. एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि न्यूयॉर्क में बस और ट्रेन यात्रा की उच्च लागत को देखते हुए, कप्तान जोशुआ किमिच और उनके साथियों ने 600 प्रशंसकों को स्टेडियम तक ले जाने के लिए मुफ्त बसों का आयोजन किया है ताकि वे अपनी टीम का समर्थन कर सकें.
यह कदम पिछले टूर्नामेंटों की तुलना में काफी अलग है, क्योंकि रूस (2018) और कतर (2022) में हुए वर्ल्ड कप में प्रशंसकों के लिए सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह मुफ्त था. अमेरिका ने भी शुरू में ऐसी ही सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन 2023 में समझौते में हुए बदलाव के बाद आयोजकों ने मुफ्त यात्रा के प्रावधान को खत्म कर दिया, जिससे अब सारा बोझ प्रशंसकों की जेब पर आ गया है.
जर्मनी इस वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत रविवार, 14 जून को कुराकाओ के खिलाफ मैच से करेगा. वहीं, प्रशंसकों के लिए खिलाड़ियों द्वारा प्रायोजित यह विशेष बस सेवा 25 जून को इक्वाडोर के खिलाफ होने वाले मैच के लिए उपलब्ध होगी, जो जर्मनी का ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला है.