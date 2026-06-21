FIFA World Cup 2026 Germany vs Ivory Coast: टोरंटो में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप E मैच में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ 2-1 से रोमांचक वापसी करते हुए जीत हासिल की. उसने 14 सालों के बाद के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह बनाई है. 2014 में चैंपियन बनने के बाद टीम 2018 और 2022 वर्ल्ड कप के ग्रुप राउंड में ही बाहर हो गई थी. जर्मन टीम अपने ग्रुप में 2 मैचों में 6 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई. आइवर कोस्ट 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है.
मैच में आइवरी कोस्ट ने पहला गोल किया और हाफ टाइम तक टीम 1-0 से आगे थी. जर्मनी ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की. सब्स्टीट्यूट को तौर पर मैदान में उतरे डेनिज उंडाव ने तहलका मचा दिया और दो गोल करके टीम की दूसरी जीत पक्की कर दी. उंडाव ने जर्मनी के लिए 11 इंटरनेशनल मैचों में अब तक नौ गोल किए हैं. मौजूदा वर्ल्ड कप में ही उन्होंने दो बार सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेलते हुए तीन गोल किए हैं और साथ ही दो असिस्ट भी दिए हैं. वह मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और कनाडा को जोनाथन डेविड की बराबरी कर ली.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
आइवरी कोस्ट ने 30वें मिनट में कप्तान फ्रैंक केसी के गोल से चौंकाने वाली बढ़त बनाई. डियोमांडे के शानदार व्यक्तिगत प्रयास के बाद रिबाउंड पर केसी ने गोल किया. जर्मनी के लिए पहला हाफ निराशाजनक रहा, क्योंकि फाउल की वजह से VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) ने उसके दो गोल रद्द कर दिए.
दूसरे हाफ में जूलियन नागेल्समैन ने रणनीति बदली और 60वें मिनट में डेनिज उंडाव को मैदान पर उतारा. उंडाव ने आते ही असर दिखाया और 68वें मिनट में शानदार वॉली से स्कोर बराबर कर दिया. जब मैच स्टॉपेज टाइम में पहुंचा, तो दोनों टीमों को गोल करने के बेहतरीन मौके मिले. याहिया फोफाना ने अहम बचाव करते हुए आइवरी कोस्ट की उम्मीदें बनाए रखीं. हालांकि, 90+4वें मिनट में फेलिक्स नमेचा ने उंडाव को मौका दिया, जिन्होंने घूमकर निचले कोने में शॉट मारा और जर्मनी के लिए रोमांचक जीत पक्की की.
जर्मनी ने 14 जून को ह्यूस्टन स्टेडियम में टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी. अब टीम ग्रुप राउंड में अपना आखिरी मुकाबला इक्वाडोर के खिलाफ 25 जून को खेलेगी. वहीं, आइवरी कोस्ट का आखिरी ग्रुप मैच उसी दिन कुराकाओ से होगा.
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