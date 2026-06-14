FIFA World Cup 2026 Germany vs Curacao Live: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नौवें मैच में चार बार की चैंपियन जर्मनी का मुकाबला नई नवेली टीम कुरासाओ से हो रहा है. ह्यूस्टन में खेले जा रहे ग्रुप ई इस मैच में जर्मनी दूसरे हाफ में 4-1 से आगे है. उसने मैच में पहला गोल किया था, लेकिन कुरासाओ ने चौंकाते हुए बराबरी का गोल दाग दिया. इसके बाद जर्मन टीम ने अपने हमले बढ़ा दिए. उसने बैक टू बैक दो गोल करते हुए मैच में बढ़त हासिल कर ली. उसने दूसरे हाफ में भी एक गोल किया.
जर्मनी के फेलिक्स नमेचा ने छठे मिनट में पहला गोल किया. उनके बाद कुरासाओ ने काउंटर अटैक करते हुए जर्मन की टीम को चौंका दिया. उसके लिए लिवानो कोमेनेसिया ने 21वें मिनट में गोल दागकर पहले हाफ में मैच को बराबरी पर ला दिया. मैच बराबरी पर कुछ ही देर तक रहा. जर्मनी के लिए निको श्लोटरबेक ने 38वें मिनट में हेडर से गोल कर मैच में अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया. काई हार्वत्ज ने 45+5वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके स्कोर को 3-1 कर दिया. दूसरे हाफ के शुरुआत होते ही स्टार खिलाड़ी जमाल मुसियाला ने भी स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज करा लिया. उन्होंने 47वें मिनट में शानदार गोल किया.
जर्मनी का वर्ल्ड कप में गजब रिकॉर्ड
जर्मनी ने इतिहास में केवल दो वर्ल्ड कप मिस किए हैं और यह टूर्नामेंट में खेलने वाली सबसे सफल टीमों में से एक है. चार बार जीत, चार बार रनर-अप और चार बार तीसरे स्थान पर रहने का इसका रिकॉर्ड बेजोड़ है. केवल ब्राज़ील (पांच बार) ने ही इससे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं.
कुरासाओ पहली बार वर्ल्ड कप के 2026 संस्करण में हिस्सा ले रहा है. देश की कुल आबादी 1,60,000 से भी कम है, जिसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से देश की आधी आबादी मेटलाइफ स्टेडियम में इस गर्मी में होने वाले फाइनल मैच को देखने जा सकती है.