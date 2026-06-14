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Germany vs Curacao Live: जर्मनी ने ताबड़तोड़ हमलों से कुरासाओ को डराया, मैच में 4-1 से बढ़त हासिल की

Germany vs Curacao Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नौवें मैच में चार बार की चैंपियन जर्मनी का मुकाबला नई नवेली टीम कुरासाओ से हो रहा है. ह्यूस्टन में खेले जा रहे ग्रुप ई इस मैच में जर्मनी की टीम दूसरे हाफ में 4-1 से आगे है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:44 PM IST
Germany vs Curacao Live: जर्मनी ने ताबड़तोड़ हमलों से कुरासाओ को डराया, मैच में 4-1 से बढ़त हासिल की
Image Credit: जर्मनी बनाम कुरासाओ लाइव मैच स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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