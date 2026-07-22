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Commonwealth Games 2026: कुश्ती, हॉकी और क्रिकेट बाहर... क्या 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा भारत?

Commonwealth Games: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पदकों की संख्या को लेकर काफी चिंतित है. ग्लास्गो में खेलों की संख्या घटने से पदक तालिका पर क्या असर पड़ेगा? देश को नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू से काफी उम्मीदें हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:45 PM IST
Commonwealth Games 2026: कुश्ती, हॉकी और क्रिकेट बाहर... क्या 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा भारत?

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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