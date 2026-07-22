Commonwealth Games 2026: कुश्ती, हॉकी और क्रिकेट बाहर... क्या 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा भारत?

Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समय आ गया है. खेल के इस बड़े इवेंट में भारत अपने पिछले 61 पदकों के रिकॉर्ड को और बेहतर करने की उम्मीद कर रहा है. हालांकि, इस साल टूर्नामेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जाएगा. प्रतिभागी खेलों की संख्या 19 से घटाकर लगभग आधी यानी केवल 10 कर दी गई है. यह बदलाव तब किया गया जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने बढ़ते खर्चों के कारण मेजबानी से हाथ खींच लिए, जिसके बाद ग्लास्गो ने कम बजट और सीमित खेलों के साथ इस आयोजन की जिम्मेदारी संभाली.
यदि हम 2022 के संस्करण से तुलना करें तो इस बार कुल नौ खेलों को रोस्टर से हटा दिया गया है. इनमें भारत के पारंपरिक 'पावरहाउस' खेल शामिल हैं. हटाए गए खेलों में कुश्ती (जिसने 2022 में 6 स्वर्ण सहित 12 पदक दिलाए), बैडमिंटन (3 स्वर्ण सहित 6 पदक), टेबल टेनिस (पैरा टीटी सहित 7 पदक), हॉकी (पुरुषों का रजत, महिलाओं का कांस्य) और महिला क्रिकेट (1 रजत) शामिल हैं. ये खेल बर्मिंघम में भारत के कुल 61 पदकों में से 28 के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए भारत के लिए इस बार 30 पदकों का आंकड़ा पार करना भी कठिन होगा.
एथलेटिक्स निस्संदेह 2026 CWG में पदक के लिए भारत का सबसे बड़ा दांव है, जिसे ग्लास्गो में एथलीटों के सबसे बड़े दल का समर्थन प्राप्त है. पुरुषों की भाला फेंक (javelin throw) स्पर्धा में नीरज चोपड़ा पदक की उम्मीदों की कमान संभाल रहे हैं. उनके अलावा लॉन्ग-जम्पर मुरली श्रीशंकर ट्रिपल जंप और हाई जंप के साथ पदक के मजबूत दावेदार हैं. साथ ही पारुल चौधरी और गुलवीर सिंह जैसे धावक भी लंबी दूरी की स्पर्धाओं में भारत को सफलता दिला सकते हैं.
वेटलिफ्टिंग भारत के लिए पोडियम फिनिश का सबसे भरोसेमंद जरिया बना हुआ है. टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और मौजूदा CWG चैंपियन मीराबाई चानु (48 किग्रा) से भारत को काफी उम्मीदें हैं. उनके साथ बिंद्यारानी देवी, अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव जैसे खिलाड़ी भी पदक की दौड़ में शामिल हैं. बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन जैस्मीन लैंबोरिया की अगुवाई में भारतीय मुक्केबाज कई श्रेणियों में पदक के प्रबल दावेदार के रूप में उतर रहे हैं.
भारत को जूडो और लॉन बॉल्स के साथ-साथ पैरा स्पोर्ट्स से भी पदकों की उम्मीद है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जूडो में सुशीला देवी और विजय कुमार यादव पदक की उम्मीद जगाते हैं. लॉन बॉल्स में भारतीय टीम अपने 2022 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराने के दबाव के साथ उतरेगी. इसके अतिरिक्त ग्लास्गो 2026 में अब तक का सबसे बड़ा एकीकृत पैरा-स्पोर्ट कार्यक्रम पेश किया गया है, जहां भारत का 28 सदस्यीय दल अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है.