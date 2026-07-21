Commonwealth Games 2026:: भारत के 30 मेडल्स पर 'कैंची'! पिछली बार जिन 6 खेलों में आए थे सबसे ज्यादा मेडल, वो इस बार शेड्यूल से गायब'

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत से पहले ही भारतीय फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर आई है. साल 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जिन 6 प्रमुख खेलों में 13 गोल्ड समेत कुल 30 मेडल जीतकर इतिहास रचा था, आयोजकों ने इस बार उन सभी 6 खेलों को शामिल नहीं किया है.
भारत के लिए 'मेडल की गारंटी' माने जाने वाले कुश्ती (रेसलिंग), बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे खेलों के बाहर होने से 23 जुलाई से शुरू हो रहे इस मेगा इवेंट में देश की पदक तालिका पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है.
दरअसल, साल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए थे, जिनमें 22 स्वर्ण पदक शामिल थे. हालांकि, ग्लासगो 2026 में भारत की पदक तालिका (Medal Tally) को बड़ा नुकसान पहुंचना तय माना जा रहा है. भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल रेसलिंग और टेबल टेनिस में ही जीते थे, लेकिन इस बार इन दोनों ही खेलों का न होना भारत की ओवरऑल रैंकिंग पर भारी पड़ सकता है.
बर्मिंघम 2022 में भारतीय एथलीटों का दबदबा देखने को मिला था. भारत ने कुश्ती (Wrestling), बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और स्क्वैश में कुल मिलाकर 30 मेडल अपने नाम किए थे, जिनमें 13 गोल्ड मेडल शामिल थे. लेकिन बजट में कटौती और आयोजन के सीमित दायरे के चलते आयोजकों ने इन 6 प्रमुख खेलों को ग्लासगो 2026 से हटा दिया है. इनके अलावा रग्बी सेवन्स भी इस बार देखने को नहीं मिलेगा.
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल अब तक के सबसे सीमित आयोजनों में से एक होने वाले हैं. 23 जुलाई से शुरू हो रहे इन खेलों में इस बार केवल 10 खेलों को ही शामिल किया गया है.
आयोजित हो रहे इन 10 खेलों में से भारत की मुख्य उम्मीदें एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, लॉन बॉल्स और पैरा पावरलिफ्टिंग पर टिकी होंगी. बर्मिंघम 2022 में भारत ने इन खेलों में कुल 31 मेडल (8 गोल्ड) जीते थे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य खेलों के बाहर होने के बावजूद क्या भारतीय मुक्केबाज, भारोत्तोलक और एथलीट अपनी पूरी ताकत झोंककर भारत को पदक तालिका में शीर्ष क्रम पर बनाए रख पाते हैं या नहीं.