Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /गोल्ड मेडल का सपना टूटा: एशियन गेम्स में भारत को बड़ा झटका, बैडमिंटन डबल्स में सात्विक-चिराग पहले ही राउंड में बाहर

गोल्ड मेडल का सपना टूटा: एशियन गेम्स में भारत को बड़ा झटका, बैडमिंटन डबल्स में सात्विक-चिराग पहले ही राउंड में बाहर

Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty: एशियन गेम्स में भारत के अभियान को शुक्रवार (25 सितंबर) को बड़ा झटका लगा. गोल्ड मेडल के दावेदार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स बैडमिंटन इवेंट के पहले ही राउंड में हार गए. दोनों पिछली बार एशियन गेम्स में पहला स्थान हासिल किया था.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 25, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:11 PM IST
गोल्ड मेडल का सपना टूटा: एशियन गेम्स में भारत को बड़ा झटका, बैडमिंटन डबल्स में सात्विक-चिराग पहले ही राउंड में बाहर
Image Credit: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिना इंटरनेट के खतरे के बच्चे करेंगे पढ़ाई! भारत में आई पहली AI किड्स स्मार्टवॉच
2
3
4
5