/गोल्ड मेडल का सपना टूटा: एशियन गेम्स में भारत को बड़ा झटका, बैडमिंटन डबल्स में सात्विक-चिराग पहले ही राउंड में बाहर

Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty: एशियन गेम्स में भारत के अभियान को शुक्रवार (25 सितंबर) को बड़ा झटका लगा. गोल्ड मेडल के दावेदार सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स बैडमिंटन इवेंट के पहले ही राउंड में हार गए. दोनों पिछली बार एशियन गेम्स में पहला स्थान हासिल किया था. सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को थाईलैंड के पीराचाई सुखफुन और पक्कापोन तीरात्सकुल ने हराकर बाहर कर दिया.
दुनिया की नंबर 5 भारतीय जोड़ी इचिनोमिया सिटी म्युनिसिपल जिम्नेजियम में दुनिया की नंबर 36 थाई जोड़ी से 21-12, 19-21 और 14-21 से हार गई. इससे उनका टाइटल डिफेंस निराशाजनक तरीके से खत्म हो गया. पिछले महीने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद सात्विक और चिराग काफी मोमेंटम के साथ एशियन गेम्स में उतरे थे. उन्होंने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चीन के ही जिटिंग और रेन शियांग्यू को 70 मिनट के फाइनल में 11-21, 21-13 और 21-17 से हराया.
सात्विक और चिराग थाई जोड़ी के खिलाफ शुरुआत में पूरे नियंत्रण में दिखे और पहला गेम 21-12 से जीत लिया. सुखफुन और तीरात्साकुल ने धीरे-धीरे अपनी लय पकड़ ली और दूसरे गेम में भारतीयों को और मेहनत करने पर मजबूर कर दिया. थाई जोड़ी ने 17-13 से चार पॉइंट की बढ़त बना ली थी, जिसके बाद सात्विक और चिराग ने वापसी करते हुए अंतर को 18-19 कर दिया. हालांकि, यह वापसी कमजोर रही, क्योंकि थाई जोड़ी ने निर्णायक गेम के लिए मजबूर कर दिया.
सुखफुन और तीरात्साकुल ने तीसरे गेम में भी अपना मोमेंटम बनाए रखा और जल्दी ही नियंत्रण बना लिया. सात्विक और चिराग को जवाब देने में मुश्किल हुई, जबकि थाई जोड़ी ने निर्णायक गेम में 21-14 से यादगार जीत हासिल की. यह हार सात्विक और चिराग के पुरुष टीम इवेंट में भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है.
चीन के खिलाफ सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन लियांग वेई केंग और वांग चांग के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. दोनों ने चीनी जोड़ी को 21-11, 22-20 से हराया. सेमीफाइनल में हार के बाद भारत को आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा. इंडिविजुअल पुरुष डबल्स का अभियान अब खत्म हो गया है. सात्विक और चिराग पिछले एडिशन में जीते गए गोल्ड मेडल को बचाने का मौका दिए बिना एशियन गेम्स से विदा लेंगे.