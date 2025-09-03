Gold vs Bold : अब होगा महामुकाबला, सेमीफाइनल में जोकोविच-अल्काराज में टक्कर, पहली बार US Open में भिड़ंत
Advertisement
trendingNow12906933
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

Gold vs Bold : अब होगा महामुकाबला, सेमीफाइनल में जोकोविच-अल्काराज में टक्कर, पहली बार US Open में भिड़ंत

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz US Open 2025: धाकड़ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया. इस जीत के साथ ही उन्होंने जिमी कॉनर्स के सबसे ज्यादा 14 बार सेमीफाइनल में पहुंचने के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

x@usopen
x@usopen

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz US Open 2025: धाकड़ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए. उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया. इस जीत के साथ ही उन्होंने जिमी कॉनर्स के सबसे ज्यादा 14 बार सेमीफाइनल में पहुंचने के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. जोकोविच अब तक एक बार भी क्वार्टर फाइल में नहीं हारे और इस बार भी उनका यह रिकॉर्ड बरकरार रहा.

पहली बार यूएस ओपन में अल्काराज से भिड़ेंगे जोकोविच

सातवीं वरीयता प्राप्त जोकोविच ने चार सेट तक चले मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त फ्रिट्ज को हराया. जोकोविच ने इस मैच को 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 से अपने नाम कर लिया. अब सेमीफाइनल में वह दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज से भिड़ेंगे. पहली बार इस अनुभवी खिलाड़ी की टक्कर युवा सनसनी से यूएस ओपन में होगी. इसे टूर्नामेंट का सबसे हाईवोल्टेज मैच माना जा रहा है और आगामी फाइनल से भी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

38 की उम्र में जोकोविच का जलवा

जोकोविच अपने करियर में 53वीं बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. वह इस साल चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले इकलौते पुरुष खिलाड़ी हैं. 38 साल की उम्र में भी उनका जलवा कम नहीं हो रहा है और वह रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर आगे बढ़ गए हैं. उनकी राह में युवा स्टार अल्काराज हैं. अगर वह उन्हें हरा देते हैं तो फाइनल में पहुंच जाएंगे.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

सेमीफाइनल में सबालेंका और पेगुला

दूसरी ओर, महिलाओं में नंबर-1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत चेक गणराज्य की  मार्केटा वोंद्रोसोवा से होने वाली थी, लेकिन मुकाबला नहीं हो पाया. आयोजकों ने बताया कि गत चैंपियन आर्यना सबालेंका को वॉकओवर मिला है. मार्केटा वोंद्रोसोवा को चोट के कारण अंतिम आठ के मुकाबले से हटना पड़ा. सबालेंका का मुकाबला सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला से होगा. पेगुला ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिकोवा से होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

US OPENNovak DjokovicCarlos Alcaraz

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal pradesh heavy rainfall mandi sundernagar landslide houses buried in debris
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;