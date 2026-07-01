Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी जंग! गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे निकले एम्बाप्पे, हालैंड भी नहीं छोड़ रहे पीछा

फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी जंग! गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे निकले एम्बाप्पे, हालैंड भी नहीं छोड़ रहे पीछा

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस बेहद रोमांचक हो गई है. किलियन एम्बाप्पे ने स्वीडन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए लियोनेल मेसी के गोलों की बराबरी कर ली है और असिस्ट के आधार पर रेस में आगे निकल गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:35 AM IST
फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी जंग! गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे निकले एम्बाप्पे, हालैंड भी नहीं छोड़ रहे पीछा
Image Credit: किलियन एम्बाप्पे, लियोनल मेसी और एर्लिंग हालैंड. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन
kangana ranaut10 min ago
2
Viral Delhi Story11 min ago
3
weather update28 min ago
4
YRF Spy Universe34 min ago
5
shani nakshatra gochar 2026 july36 min ago