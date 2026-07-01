/फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी जंग! गोल्डन बूट की रेस में मेसी से आगे निकले एम्बाप्पे, हालैंड भी नहीं छोड़ रहे पीछा

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सितारों का जलवा देखने को मिल रहा है. अब नॉकआउट राउंड शुरू हो चुका है और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर अब खुद को बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे ले जा रहे हैं. गोल्डन बूट की इस रेस में हर गोल के साथ समीकरण बदल रहे हैं. यह वह प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. फीफा के नियमों के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के गोलों की संख्या बराबर होती है, तो 'असिस्ट' का उपयोग टाईब्रेकर के रूप में किया जाता है ताकि विजेता का फैसला हो सके.
फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे ने सेनेगल और इराक के खिलाफ दो-दो गोल करने के बाद स्वीडन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के मैच में एक और शानदार ब्रेस (दो गोल) जड़ा. हालांकि, वह गोल के मामले में मेसी के बराबर हैं, लेकिन अपने दो असिस्ट की वजह से वह फिलहाल गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं.
लियोनेल मेसी ने पिछले शनिवार की रात ग्रुप स्टेज के अंत में बॉक्स के बाहर से एक बेहतरीन फ्री किक मारकर अपने गोलों की संख्या बढ़ाई थी. अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक और ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल के बाद यह इस टूर्नामेंट में उनका छठा गोल था. मेसी के पास शुक्रवार को केप वर्दे के खिलाफ होने वाले मैच में अपनी बढ़त दोबारा हासिल करने का शानदार मौका होगा.
ग्रुप स्टेज खत्म होने तक केवल पांच खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने चार या उससे अधिक गोल किए थे. एम्बाप्पे ने स्वीडन के खिलाफ न केवल फ्रांस को अंतिम 16 में पहुंचाया, बल्कि वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड में सर्वाधिक 10 गोल करने का नया रिकॉर्ड भी बना दिया. उनके अब वर्ल्ड कप करियर में कुल 18 गोल हो गए हैं, जो मेसी के 19 गोल के सर्वकालिक रिकॉर्ड से केवल एक गोल कम है.
Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in #FIFAWorldCup history pic.twitter.com/96wJcfhip1
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मैच में एक शानदार गोल किया. उनके अब 3 मैचों में 5 गोल हो गए हैं. हालैंड ने इससे पहले इराक के खिलाफ ग्रुप राउंड के पहले मैच में दो और सेनेगल के खिलाफ दो गोल दागे थे. गोल्डन बूट की रेस में वह तीसरे स्थान पर हैं. फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले और ब्राजील के विनिसियस जूनियर भी 4-4 गोल के साथ रेस में हैं.
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|1
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|6 [2 असिस्ट]
|2
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|6
|3
|एर्लिंग हालैंड
|नॉर्वे
|5
|4
|ओस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|4 [1 असिस्ट]
|5
|विनीशियस जूनियर
|ब्राजील
|4 [1 असिस्ट]
|6
|जोहान मंजाम्बी
|स्विट्जरलैंड
|3 [1 असिस्ट]
|7
|इस्माइला सार (Ismaila Sarr)
|सेनेगल
|3 [1 असिस्ट]
|8
|इस्माइल सैबारी (Ismael Saibari)
|मोरक्को
|3
|9
|जोनाथन डेविड (Jonathan David)
|कनाडा
|3
|10
|मैथियस कुन्हा (Matheus Cunha)
|ब्राजील
|3
|11
|हैरी केन (Harry Kane)
|इंग्लैंड
|3