Advertisement
trendingNow13156375
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीशराब पीकर खिलाड़ी ने ट्रक में मारी टक्कर.. पलटी कार, एक्शन में आई पुलिस, किया गिरफ्तार

शराब पीकर खिलाड़ी ने ट्रक में मारी टक्कर.. पलटी कार, एक्शन में आई पुलिस, किया गिरफ्तार

खेल जगत में एक हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिली है. गोल्फ के फेमस खिलाड़ी टाइगर वुड्स का करियर वैसे ही उतार-चढ़ाव भरा था, अब वह ई मुश्किलों में पड़ गए हैं. फ्लोरिडा ने उन्होंने शराब के नशे में कार का एक्सीडेंट कर दिया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार एक्सीडेंट में फंसा दिग्गज खिलाड़ी. (PIC- AI Graphics)
कार एक्सीडेंट में फंसा दिग्गज खिलाड़ी. (PIC- AI Graphics)

खेल जगत में कार एक्सीडेंट के केस से फैंस की रूह कांप उठती है. क्रिकेट जगत के ऋषभ पंत और निकोलस पूरन का कार हादसा फैंस भूल नहीं पा रहे हैं, अब एक और खबर सामने आ चुकी है. इस बार गोल्फ के खिलाड़ी टाइगर वुड्स हादसे का शिकार हुए हैं. फ्लोरिडा में उनके घर के पास एक दुर्घटना हुई, जिसमें उन्होंने शराब के नशे में अपनी कार की टक्कर ट्रकसे मारी. पुलिस एक्शन में दिखी और प्लेयर को गिरफ्तार कर लिया गया.

बाल-बाल बचे वुड्स

किस्मत अच्छी थी क्योंकि 50 वर्षीय वुड्स को कोई चोट नहीं आई. लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया. यह घटना तब हुई जब जुपिटर आइलैंड की एक रिहायशी सड़क पर ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर के बाद कार पलट गई और फिसलते हुए रुक गई. इससे पहले भी वुड्स 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के केस में फंस चुके हैं. 

2017 में फंसे थे वुड्स

मार्टिन काउंटी के शेरिफ जॉन बुडेन्सीक ने बताया कि वुड्स को 2017 में भी नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उन्होंने ब्रेथलाइज़र टेस्ट पास कर लिया था. बुडेन्सीक ने बताया कि, इसके बावजूद, यूरिन टेस्ट (पेशाब की जांच) करवाने से इनकार करने के बाद उन पर औपचारिक रूप से नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

टल गई बड़ी घटना

शेरिफ ने बताया कि घटनास्थल पर वुड्स की जांच करने वाले नशीले पदार्थों की पहचान करने वाले विशेषज्ञों का मानना ​​था कि गोल्फर किसी तरह की दवा या नशे में थे. बुडेन्सीक ने पत्रकारों से कहा, 'हमें कभी भी यह पक्के तौर पर पता नहीं चल पाएगा कि दुर्घटना के समय वह किस नशीले पदार्थ के प्रभाव में थे.' उन्होंने बताया कि किस्मत से दोनों ड्राइवरों के चोट नीं आई.

कितनी थी रफ्तार

वुडेन्सीफ ने कहा, 'यह एक छोटी, दो-लेन वाली सड़क है. अगर कोई दूसरी दिशा से आ रहा होता, तो आज हम यह बात नहीं कर रहे होते कि किसी को कोई चोट नहीं आई. 'मैं नहीं बता सकता स्पीड कितनी थी, लेकिन यहां लिमिट 30 मील प्रति घंटे की है. जब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तो वे खुद ही सब कुछ बयां कर देंगी. आप देख सकते हैं कि रुकने से पहले उनकी गाड़ी काफ़ी दूर तक घिसटती हुई गई थी. मुझे बस इतनी ही जानकारी है वह मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं. वह एक बेहतरीन इंसान हैं, एक शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन, हां वह कुछ मुश्किलों में हैं.'

8 घंटे तक जेल में रहेंगे वुड्स

वुड्स को रिहा करने से पहले उन्हें 8 घंटे जेल में रखा जाएगा. शुक्रवार की यह घटना, वुड्स के कैलिफोर्निया में हुई एक गंभीर कार दुर्घटना के पांच साल बाद हुई है, जिसमें उनके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई थीं. 15 बार के मेजर विजेता वुड्स के पैर और टखने में पिन लगानी पड़ी थीं, साथ ही उनकी टिबिया (पैर की हड्डी) में एक रॉड भी डाली गई थी. इसके अलावा 2023 में उनकी एक और सर्जरी भी हुई थी.

ये भी पढे़ं.. (200 भी बेकार.. चिन्नास्वामी जीत के लिए कितने रन सेफ? धोनी के कोच का विनिंग फॉर्मूला)

कैसा रहा करियर?

वुड्स, जिनके PGA टूर करियर की 82 जीतें सैम स्नेड के साथ सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं, जुलाई 2024 में रॉयल ट्रून में हुए ब्रिटिश ओपन में 'कट' से बाहर होने के बाद से PGA टूर स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने आखिरी बार 2024 के मास्टर्स में 'कट' हासिल किया था, जहाँ वह 60वें स्थान पर रहे थे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Tiger Woods

Trending news

जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
History of Time
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, चुनाव से पहले पूर्व PCC अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
Puducherry Election 2026
पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा झटका, चुनाव से पहले पूर्व PCC अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
SSLC Hindi exam ban
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
PM Modi
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत