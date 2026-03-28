शराब पीकर खिलाड़ी ने ट्रक में मारी टक्कर.. पलटी कार, एक्शन में आई पुलिस, किया गिरफ्तार

खेल जगत में कार एक्सीडेंट के केस से फैंस की रूह कांप उठती है. क्रिकेट जगत के ऋषभ पंत और निकोलस पूरन का कार हादसा फैंस भूल नहीं पा रहे हैं, अब एक और खबर सामने आ चुकी है. इस बार गोल्फ के खिलाड़ी टाइगर वुड्स हादसे का शिकार हुए हैं. फ्लोरिडा में उनके घर के पास एक दुर्घटना हुई, जिसमें उन्होंने शराब के नशे में अपनी कार की टक्कर ट्रकसे मारी. पुलिस एक्शन में दिखी और प्लेयर को गिरफ्तार कर लिया गया.

बाल-बाल बचे वुड्स

किस्मत अच्छी थी क्योंकि 50 वर्षीय वुड्स को कोई चोट नहीं आई. लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया. यह घटना तब हुई जब जुपिटर आइलैंड की एक रिहायशी सड़क पर ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर के बाद कार पलट गई और फिसलते हुए रुक गई. इससे पहले भी वुड्स 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के केस में फंस चुके हैं.

2017 में फंसे थे वुड्स

मार्टिन काउंटी के शेरिफ जॉन बुडेन्सीक ने बताया कि वुड्स को 2017 में भी नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उन्होंने ब्रेथलाइज़र टेस्ट पास कर लिया था. बुडेन्सीक ने बताया कि, इसके बावजूद, यूरिन टेस्ट (पेशाब की जांच) करवाने से इनकार करने के बाद उन पर औपचारिक रूप से नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया.

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टल गई बड़ी घटना

शेरिफ ने बताया कि घटनास्थल पर वुड्स की जांच करने वाले नशीले पदार्थों की पहचान करने वाले विशेषज्ञों का मानना ​​था कि गोल्फर किसी तरह की दवा या नशे में थे. बुडेन्सीक ने पत्रकारों से कहा, 'हमें कभी भी यह पक्के तौर पर पता नहीं चल पाएगा कि दुर्घटना के समय वह किस नशीले पदार्थ के प्रभाव में थे.' उन्होंने बताया कि किस्मत से दोनों ड्राइवरों के चोट नीं आई.

कितनी थी रफ्तार

वुडेन्सीफ ने कहा, 'यह एक छोटी, दो-लेन वाली सड़क है. अगर कोई दूसरी दिशा से आ रहा होता, तो आज हम यह बात नहीं कर रहे होते कि किसी को कोई चोट नहीं आई. 'मैं नहीं बता सकता स्पीड कितनी थी, लेकिन यहां लिमिट 30 मील प्रति घंटे की है. जब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तो वे खुद ही सब कुछ बयां कर देंगी. आप देख सकते हैं कि रुकने से पहले उनकी गाड़ी काफ़ी दूर तक घिसटती हुई गई थी. मुझे बस इतनी ही जानकारी है वह मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं. वह एक बेहतरीन इंसान हैं, एक शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन, हां वह कुछ मुश्किलों में हैं.'

8 घंटे तक जेल में रहेंगे वुड्स

वुड्स को रिहा करने से पहले उन्हें 8 घंटे जेल में रखा जाएगा. शुक्रवार की यह घटना, वुड्स के कैलिफोर्निया में हुई एक गंभीर कार दुर्घटना के पांच साल बाद हुई है, जिसमें उनके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई थीं. 15 बार के मेजर विजेता वुड्स के पैर और टखने में पिन लगानी पड़ी थीं, साथ ही उनकी टिबिया (पैर की हड्डी) में एक रॉड भी डाली गई थी. इसके अलावा 2023 में उनकी एक और सर्जरी भी हुई थी.

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कैसा रहा करियर?

वुड्स, जिनके PGA टूर करियर की 82 जीतें सैम स्नेड के साथ सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं, जुलाई 2024 में रॉयल ट्रून में हुए ब्रिटिश ओपन में 'कट' से बाहर होने के बाद से PGA टूर स्तर पर किसी भी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने आखिरी बार 2024 के मास्टर्स में 'कट' हासिल किया था, जहाँ वह 60वें स्थान पर रहे थे.