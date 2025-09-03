न्यूयॉर्क से आई खुशखबरी...पहली बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा भारत का ये दिग्गज
न्यूयॉर्क से आई खुशखबरी...पहली बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा भारत का ये दिग्गज

US Open Yuki Bhambri: यूएस ओपन 2025 से भारत के लिए खुशखबरी आई है. भारतीय टेनिस स्टार युकी भांबरी ने अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने जोड़ीदार माइकल वीनस के साथ मिलकर मेंस डबल्स मुकाबले के अंतिम आठ में अपना स्थान पक्का किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:46 PM IST
US Open Yuki Bhambri: यूएस ओपन 2025 से भारत के लिए खुशखबरी आई है. भारतीय टेनिस स्टार युकी भांबरी ने अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने जोड़ीदार माइकल वीनस के साथ मिलकर मेंस डबल्स मुकाबले के अंतिम आठ में अपना स्थान पक्का किया. 14वीं वरीयता प्राप्त इस इंडो-न्यूजीलैंड जोड़ी ने चौथी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्राविएट्ज और टिम पुएट्ज को 6-4, 6-4 से हरा दिया.

अब इस जोड़ी से होगा मुकाबला

युकी भांबरी का यह मुकाबला एक घंटे 23 मिनट तक चला.  अब युकी और वीनस का अगला मुकाबला क्रोएशिया के निकोल मेक्टिक और अमेरिकी दिग्गज राजीव राम से होगा. ये दोनों 11वीं वरीयता प्राप्त हैं. चोट से प्रभावित युकी के सिंगल्स करियर में वह कभी भी पहले राउंड से आगे नहीं जा पाए, लेकिन डबल्स में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है. इस साल उन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन में भी तीसरे राउंड तक का सफर तय किया था.

जूनियर यूएस ओपन से सभी भारतीय बाहर

दूसरी ओर, जूनियर यूएस ओपन से सभी भारतीय खिलाड़ी बाहर हो गए हैं. प्रतिभाशाली माया राजेश्वरन रेवती ने गर्ल्स सिंगल्स के दूसरे राउंड में दूसरी वरीयता प्राप्त हन्ना क्लुगमैन को कड़ी टक्कर दी. हालांकि, वह 7-6 (1), 4-6, 6-3 से हार गईं. यह मुकाबला दो घंटे दो मिनट तक चला.

 

 

इन खिलाड़ियों को भी मिली हार

माया राजेश्वरन रेवती डबल्स इवेंट से भी बाहर हो गईं. अपनी पार्टनर लाइमा सिनाली के साथ मिलकर वह चौथी वरीयता प्राप्त लूना व्लाडसन और जेलाइन वैनड्रोम से 2-6, 2-6 से हार गईं. इसी तरह, हितेश चौहान और कृष त्यागी भी अपने बॉयज डबल्स के दूसरे राउंड के मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.

