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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीसावधान! कोच और डॉक्टर भी जाएंगे जेल, डोपिंग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए सरकार का मास्टर प्लान

सावधान! कोच और डॉक्टर भी जाएंगे जेल, डोपिंग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए सरकार का 'मास्टर प्लान'

Sports Anti-Doping Act: केंद्र सरकार ने नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट में नए संशोधन प्रस्तावित किए हैं. इसके तहत प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और वितरण को अपराध माना जाएगा और दोषियों को 5 साल तक की जेल हो सकती है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 21, 2026, 06:23 PM IST
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नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट
नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट

Sports Anti-Doping Act: केंद्र सरकार ने नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट में नए संशोधनों का प्रस्ताव दिया है. इससे एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी और वितरण करने वालों को अपराधी ठहराया जा सके. इसके तहत दोषियों को 5 साल तक की जेल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसमें वे चिकित्सा पेशेवर भी शामिल हैं जो जानबूझकर प्रतिबंधित दवाएं लिखते हैं.

प्रस्तावित संशोधनों को खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपलोड कर दिया गया है. सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित की गई है. खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि जनता से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा के बाद इस संशोधित विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.

क्या सिर्फ एथलीटों को ही सजा मिलती रहेगी?

खेल मंत्री मांडविया ने स्पष्ट किया कि डोपिंग अब केवल खेल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह एथलीटों का शोषण करने वाला एक संगठित ईकोसिस्टम बन गया है. उन्होंने कहा, ''हम केवल सेवन करने वालों को सजा देते हैं, लेकिन अब सप्लायर्स को भी निशाना बनाना होगा. चाहे वह कोच हो, मैनेजर हो या एथलीट का कोई साथी, सप्लाई चेन का हिस्सा पाए जाने पर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा.''

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नाडा के पास तलाशी के अधिकार होंगे?

वर्तमान कानून के तहत, नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) केवल परिसरों की तलाशी ले सकती है और उपकरण या दस्तावेज जब्त कर सकती है. प्रस्तावित संशोधन इन शक्तियों का विस्तार करते हुए इसमें व्यक्तियों की तलाशी को भी शामिल करता है. यदि आवश्यक हो, तो अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा.

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क्या पहले भी कानून लाने की कोशिश हुई थी?

2018 में भी एक समान प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 2022 में कानून पारित होने से पहले उन प्रावधानों को हटा दिया गया था क्योंकि सरकार तब केवल "निवारक कानून" चाहती थी. अब नए प्रस्ताव में उन लोगों को भी सख्त सजा देने की बात कही गई है जो प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी करते हैं, उन्हें बेचते हैं या उनकी पर्ची तैयार करते हैं.

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किसे कानून से छूट मिलेगी?

संशोधनों में उन एथलीटों के लिए छूट का प्रावधान है जिनके पास प्रमाणित चिकित्सा स्थितियों के लिए थैरेप्यूटिक यूज़ एक्जेम्पशन (TUE) है. साथ ही आपातकालीन स्थिति में इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी आपराधिक उत्तरदायित्व से सुरक्षा दी गई है, बशर्ते एथलीट बाद में TUE के लिए आवेदन करे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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